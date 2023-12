Panamá: Puerto Colón 2000 espera medio millón de turistas durante temporada de cruceros

Con la temporada de crucero 2023-2024 unas 15 líneas de cruceros confirmaron su llegada a los puertos de Amador y Colón.

Por La Estrella

La Terminal 1 se encarga de recibir los cruceros, que llegan una vez a la semana, desde Estados Unidos y el Caribe.

Para la temporada de cruceros 2023-2024, el Puerto Colón 2000 espera recibir alrededor de 202 navíos con cerca de medio millón de pasajeros y 100 mil tripulantes, tras una proyección de llegada entre cuatro y cinco barcos por semana.

“Es decir, que 600 mil personas deben llegar para pasar el día conociendo Colón y Panamá, así como realizar compras y actividades, como parte de la inyección económica que pueden dejar en el país”, comentó Alfonso Steven Tarazi, gerente general del Puerto de Cruceros Colón 2000.

Las declaraciones de Steven se dieron en el marco de la llegada de los cruceros ‘Rhapsody of the Seas’ de Royal Caribbean y el Celebrity Constellation de la línea Celebrity Cruises, el pasado 16 de diciembre de 2023, a la Terminal 1 del Puerto Colón 2000, en la que participaron medios de comunicación.

Allí el gerente explicó que el ‘Rhapsody of the Seas” de Royal Caribbean, regresa después de una década y ahora se reintroduce al mercado Latinaoméricano, con salidas en Colón. Este crucero, en específico, agregó, transporta a muchos turistas de Colombia, Ecuador, Venezuela y Brasil. Mientras que la mayoría de los cruceros, dijo, como el Celebrity Constellation vienen de Estados Unidos.

“Yo diría que el 70% de los pasajeros que llegan de Colón y Panamá vienen de Estados Unidos”, constató el gerente general del Puerto de Cruceros Colón 2000.

El ‘Rhapsody of the Seas’ de Royal Caribbean tiene a Colón como puerto de embarque, más no como puerto de escala. Sus llegadas se realizan todos los sábados, un cronograma que se mantendrá extendido hasta abril de 2024. Su capacidad máxima de 2.416 personas, pero en general, el rango varía entre 2.100 a 2.400, dependiendo de la temporada.

Su primera temporada estará dividida en dos fases. La primera de ida y vuelta desde Colón, Panamá con salidas desde Cartagena, Colombia, visitando las islas de Aruba, Bonaire y Curazao. Mientras que la segunda fase comenzará en febrero de 2024, con un itinerario entre Colón y el nuevo puerto base en Fuerte Amador, Ciudad de Panamá, que navegarán a través del Canal de Panamá en ocho salidas, y harán escala en Cartagena, Colombia, Puntarenas, Costa Rica y el nuevo puerto para la compañía de Quepos, en Costa Rica.

Durante el recorrido en el puerto, La Estrella de Panamá pudo conocer que gran parte de los turistas se organizaron con seis meses de antelación para poder abordar el ‘Rhapsody of the Seas’ , en familia o con amigos, por primera vez.

Por ejemplo, Marta y Sonia, dos amigas mexicanas, se organizaron con antelación porque la experiencia formaba parte de su retiro de jubilación. “Para este plan vacacional nos preparamos con una agencia de viajes. Esperamos que todo salga bien para pasarla increíble”, indicó Marta, quien espera que el crucero sea lo bastante agradable para volver a viajar.

Ataviada con sus lentes de sol y sombrero de playa, Sonia, por su parte, comentó que se encuentra contenta porque nunca se ha embarcado en un crucero. Así mismo, espera con ansias disfrutar las playas de Aruba, ya que es la primera vez que las visitará.

Silvia, una joven de Guatemala, nos habló que junto a su madre, también llegaba a Colón para realizar su abordo. Contó que desde que llegó a Panamá le gusto mucho el paisaje y ahora con el crucero espera sorprenderse con todo el entretenimiento que le espera.

De Guatemala también conocimos a Mario Morales,quien nos confesó que este viaje en crucero lo realiza en familia como parte de las vacaciones de fin de año, de las que espera “mucha diversión”. “Llevamos seis meses coordinándonos porque algunos miembros vienen de Guatemala y otros de Estados Unidos”, expresó.

Sonia sostiene que un crucero es una experiencia que todos deben vivir. “Mientras no nos pase como el Titanic todo está bien”, exclamó entre risas.

Con la temporada de crucero 2023-2024 unas 15 líneas de cruceros confirmaron su llegada a los puertos de Amador y Colón, entre esas el Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean, Princess Cruise, y Holland América Line.

Se mantienen 49 reservas, de las cuales 31 son cruceros de tránsito y 18 de puerto base. Se espera que los pasajeros por cruceros de tránsito alcancen los 65.000 y los de base 12.000, durante todo el periodo que se extenderá de septiembre 2023 a mayo de 2024.

Por el momento, Panamá estima ingresos para el país de aproximadamente $11 millones. Toda vez que, según la Autoridad Marítima de Panamá, un pasajero en tránsito puede consumir aproximadamente $100 entre giras, comidas, compra de recordatorios, etc y para las operaciones de Puerto Base el aproximado de consumo es de $350, ya que se incluye el hospedaje en hoteles de la localidad.

Turismo en Panamá

En este contexto, tanto Marta, Sonia y Mario adelantaron que para su regreso a Panamá, el próximo 23 de diciembre, se quedarán en el país para conocer todos los atractivos turísticos.

Mario detalló que es la primera vez que estarán conociendo Panamá. “Estamos muy contentos porque pasaremos el 24 de diciembre aquí y nos parece excelente”, señaló.

Mientras que las mexicanas Marta y Sonia estarán cuatro días más porque “les ha gustado mucho el país”. Señalaron que las personas les han recomendado visitar Panamá Viejo, el Casco Antiguo, la Isla de San Blas y toda la biodiversidad.

Para el gerente general del Puerto de Cruceros Colón 2000, Panamá se destaca por su infraestructura en hoteles, restaurantes, ecología, sitios turísticos e históricos, que hacen que los visitantes que vienen en cruceros decidan quedarse. “Aunque la mayoría de los turistas vienen con sus propias excursiones, nosotros les ofrecemos giras al Lago Gatún, visitar las tribus Emberá-Wounaan, el Canal y la ciudad capital. Acuerdense que Panamá tiene muy buena comida y sobre todo tiene el trato especial que da el panameño”, justificó.

Steven recordó que el Puerto Colón 2000 se destaca por ser el primero en su categoría de tener un centro comercial con ventas libres de impuestos, en sus 25 mil metros cuadrados. Aclaró que es importante que el panameño sepa que está obra no solo fue construida para los turistas, sino también para los nacionales que quieran comprar libre de impuestos porque la Ley Puerto Libre le da el beneficio de comprar hasta $2,000 mil al año.