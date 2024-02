Panamá no logra zafarse de la lista de la Unión Europea; ¿cuál es su desafío?

La última revisión que le hizo el Foro Global de la Ocde a Panamá data de septiembre 2023.

Por La Estrella

El director general de Ingresos, Publio De Gracia, reconoció que el desafío que tiene Panamá para salir de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea es el cumplimiento de la ley de registros contables, como requisito de los estándares internacionales del Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde).

“Es clave cumplir con la ley de registros contables (para salir de la lista de la UE) y el sector privado es clave para la efectividad del intercambio de información”, sostuvo el director de la DGI.

De Gracia se refirió al respecto, luego de que este martes 20 de febrero el Consejo de la Unión Europea decidió mantener a Panamá en su lista de “países y territorios no cooperadores a efectos fiscales (conocida también como lista de paraísos fiscales)”.

La decisión de la UE se sustenta en que Panamá no tiene una calificación de al menos ‘Cumplimiento en gran medida’ por el Foro Mundial para el intercambio de información previa solicitud, tiene un régimen de exención de ingresos de fuentes extranjeras dañinas y aún no ha resuelto estos problemas”.

De Gracia precisó que para esta lista hay dos temas puntuales que se deben cumplir ampliamente: intercambio de información a requerimiento (la evaluación recibida fue de 2015-2018 donde nos encontramos parcialmente cumplidores) y lo que estamos viendo de foreign source income exemption (exención de ingresos de origen extranjero).

“Salimos parcialmente cumplidores (porque según la UE, Panamá) tiene un régimen perjudicial de exención de ingresos de fuentes extranjeras y aún no ha resuelto estos problemas”, afirmó el director de la DGI. Sin embargo, “este es un tema que requiere una discusión más amplia, ya que de nuestra parte es una decisión soberana de Panamá y que no afecta a nuestros socios europeos. De igual manera, los equipos del MEF están en la misión de responder a nuestros socios sobre el tema”, sostuvo De Gracia, asegurando que las acciones proactivas de los últimos años están acercando al país a lograr salir de esta lista discriminatoria, lo que traerá beneficios para el país.

“Continuamos trabajando para implementar las mejoras al sistema, hay avances en la dirección y meta aspirada, continuamos reforzando nuestros temas de intercambio de información y continuos en el fortalecimiento correspondiente, al igual que en las comunicaciones con la Ocde”, afirmó De Gracia.

Señaló que junto con la secretaria del Foro Global están revisando las últimas acciones que, al implementarse, se puede tener la seguridad de que los cambios normativos tienen efectividad, para así solicitar la revisión. La fecha la define el Foro Global.

“Los resultados de intercambio (de información) con los países con quienes intercambiamos son cada año mejores y el equipo se encuentra fortalecido en talento humano y herramientas”, aseveró.

Según De Gracia, la última evaluación que se hizo a Panamá corresponde a los resultados de 2015-2018, que fueron revisados en septiembre de 2019 donde el país salió “parcialmente cumplidor”.

La próxima evaluación del país está prevista para 2025, pero están en las gestiones técnicas de solicitar al Foro Global hacerla este mismo año. “A la fecha esperamos una nueva evaluación; mientras se terminan de alinear legislación y efectividad de ella”, apuntó De Gracia.

“Queremos que sea antes por los avances, pero para lograr (ser) ampliamente cumplidores, falta que la ley de registros contables sea aplicada y tenga efectos”, insistió De Gracia.

Sobre qué falta para que la ley de registros contables sea aplicada y tenga efectos, dijo que “a solicitud del Colegio de Abogados se hizo la consulta al Foro Global y dicha respuesta está pendiente para los próximos días”.

Panamá Papers: ‘capítulo cerrado’ para este país

En 2016, a la luz de los Panamá Papers, la UE se tuvo que comprometer con su plan de establecer un registro público de los propietarios beneficiarios y hasta hoy lograr la efectividad de las medidas implementadas sigue siendo un desafío.

Al preguntarle a De Gracia si la permanencia de Panamá en esta lista de la UE es un arrastre de ese hecho que sacó a la luz pública unos 11 millones de documentos de la firma legal panameña Mossack Fonseca y dejó al descubierto parte de los secretos escondidos en los paraísos fiscales, aseguró que: “ese capítulo quedó cerrado. El mundo ha conocido del compromiso de Panamá con la transparencia fiscal y hoy es un socio que coopera efectivamente con el intercambio de información.

Contexto de la lista

La lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales se creó en diciembre de 2017. Forma parte de la estrategia exterior de la UE en materia de fiscalidad y tiene por objeto contribuir a los esfuerzos en curso para promover la buena gobernanza fiscal en el mundo.

Las jurisdicciones se evalúan con arreglo a un conjunto de criterios fijados por el Consejo. Estos criterios abarcan la transparencia y la equidad fiscales y la aplicación de normas internacionales concebidas para evitar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.

El presidente del Grupo “Código de Conducta” mantiene, en caso necesario, diálogos políticos y de procedimiento con las organizaciones internacionales y los países y territorios pertinentes.

La lista es un documento dinámico que, desde 2020, el Consejo actualiza dos veces al año. En la actualización del 20 de febrero de 2024, la UE incluyó 12 países en su lista de jurisdicciones no cooperantes a efectos fiscales.

Además de Panamá, en la lista también están los siguientes países y territorios: Samoa Americana, Anguila, Antigua y Barbuda, Fiyi, Guam, Palaos, Rusia, Samoa, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes de Estados Unidos y Vanuatu.

“El Consejo lamenta que estos países y territorios sigan sin cooperar a efectos fiscales y los invita a mejorar su marco jurídico para resolver los problemas detectados”, señala el documento.

Países que salieron de la lista

Por su parte, la UE retiró de la lista de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales a Bahamas, Belice, Seychelles y las islas Turcas y Caicos. La UE decidió sacar a las Bahamas y Turcos y Caicos de su lista debido a que la Ocde suavizó sus recomendaciones de “duras” a “blandas” a ambos países al considerar que estos países y territorios cumplen la norma para los países y territorios sin impuesto de sociedades o solo con un tipo nominal de impuesto de sociedades. Mientras que Belice y las Seychelles, que habían sido incluidas en la lista tras una evaluación negativa de la Ocde sobre sus normas de intercambio de información fiscal, debido a que ambas han aplicado cambios se les concedió una nueva revisión “en el futuro próximo”, y la UE ha decidido sacarlas de la lista hasta tener los resultados.

Motivos para retirar países y territorios de la lista

El informe del Consejo de la Unión Europea precisa lo siguiente:

En la lista de la UE, de países y territorios no cooperadores, solo figuran los países y territorios que, o bien no han entablado un diálogo constructivo con la UE sobre gobernanza fiscal, o bien no han cumplido su compromiso de poner en práctica las reformas necesarias. Esas reformas deben tener como objetivo respetar una serie de criterios objetivos de buena gobernanza fiscal, en particular en relación con la transparencia fiscal, la equidad fiscal y la aplicación de las normas internacionales concebidas para prevenir la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios. La lista se actualiza dos veces al año para seguir la evolución, normalmente en febrero y octubre, bajo los auspicios de los ministros de Hacienda de la UE. Si bien la UE actualiza esta lista cada dos años, la última revisión que se le hizo a Panamá fue hace más de cinco años (septiembre 2019).