Panamá: Nayara Bocas del Toro es reconocido como uno de los hoteles más únicos del mundo por TripAdvisor

Este reconocimiento de TripAdvisor subraya el atractivo único y la dedicación del hotel para crear estancias que van más allá de lo ordinario.

Por Revista Summa

TripAdvisor revela su selección de los mejores hoteles del mundo en los Travelers’ Choice Best of the Best Hotel Awards 2025, destacando a Nayara Bocas del Toro en el séptimo lugar de la categoría Most Unique Hotels in the Word.

La distinción, es resultado de un riguroso análisis de las opiniones y calificaciones vertidas por los usuarios de TripAdvisor durante el último año (enero-diciembre de 2024).

Jonathan Rojas, Client Relations & Marketing Manager de Nayara Bocas del Toro explica que “es todo un honor y un reconocimiento a todo el equipo tanto de Nayara Bocas del Toro y Nayara Resorts. Refleja un esfuerzo importante en las acciones que construimos para nuestros huéspedes, con propuestas que rompen con lo tradicional, que respetan el entorno y que ofrecen experiencias memorables”.

“Como todos los destinos de nuestra colección de hoteles, Nayara Bocas del Toro se posiciona como destino único y fuera de lo común, donde el lujo se mide en conexión, autenticidad y armonía con la naturaleza, y disfrutar de una vida bien vivida en todos sus planos”, agregó Rojas.

Según la publicación de TripAdvisor Nayara Bocas del Toro se ha distinguido por su ubicación frente a la costa norcentral de Panamá. Además, de ser un resort todo incluido solo para adultos situado en una isla privada cubierta de manglares. El hotel, que funciona casi en su totalidad con energía solar, cuenta con dieciséis bungalows sobre el agua hechos a mano por artesanos, cada uno con piscina y terraza privadas. También ofrece varias imponentes casas en los árboles de bambú para un alojamiento lleno de inspiración. Un bote con capitán está disponible bajo demanda para explorar playas escondidas o para disfrutar de nados nocturnos con el mágico plancton bioluminiscente de la bahía.