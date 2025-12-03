Panamá: Nayara Bocas del Toro continua creciendo e inaugura experiencia wellness

El hotel se consolida como un santuario de bienestar y relajación.

Por Revista Summa

El turismo de lujo se enfoca cada vez más en experiencias de bienestar y relajación exclusivas. Bocas del Toro se ha convertido en una zona que, por su belleza natural, sus paisajes, el avistamiento de delfines y otras especies marinas, así como, la relajación que se vive en sus islas, es preferida por los turistas como un destino para bienestar y relajación.

Por ello, para maximizar esta experiencia, algunos hoteles de la zona han decidido fortalecer sus actividades Wellness e incluso, renovar sus SPA. Un ejemplo, es el hotel de lujo Nayara Bocas del Toro, quien recientemente inauguró el Colibrí SPA.

Jonathan Rojas, Global PR & B2B Marketing Manager explica que “la experiencia de bienestar es fundamental para el huésped de lujo moderno, y Colibrí Spa es nuestra respuesta directa a esa necesidad”.

” Se ha diseñado un santuario inmerso en medio de los jardines de la isla y sus manglares, donde cada tratamiento con ingredientes locales para reconecte profundamente a nuestros huéspedes con la naturaleza. Nuestro objetivo es que cada experiencia se sienta auténtica, sensorial y transformadora”, agregó Rojas.

Oferta de Servicios

El menú de Colibrí Spa se estructura en diversas categorías de tratamientos que buscan la reconexión.

La oferta de masajes incluye opciones como el Tejido Profundo para liberar tensiones musculares, los Aromas de Bocas del Toro que usan aromaterapia para equilibrar las emociones , y el Terapéutico de Piedras Calientes que alivia la tensión muscular y mejora la flexibilidad articular.

También se ofrecen masajes especializados como el Relajante Facial, Cráneo y Cuello, que utiliza el jade roller y gua sha , y el drenante Piernas Cansadas.

Además, cuentan con Los Rituales Románticos celebran la conexión entre pareja a través de experiencias sensoriales creadas con ingredientes locales como cacao, café y coco. Con ello se busca que cada ritual no solo relaje, sino que se convierta en un recuerdo significativo del tiempo compartido en la isla.

El tratamiento Signature es el homenaje al cacao sagrado, un ritual holístico y romántico de que celebra la riqueza del cacao 100% puro de Bocas del Toro e incluye exfoliación, envoltura, masaje con piedras calientes y un refrigerio gourmet.

Los corporales completos se ofrecen en alianza con Biosfera, utilizando productos orgánicos tropicales en opciones como Fresh Revitalizante (cítricos, mango, lavanda), Antioxidante (café, chocolate, fresa) e Hidratante(yogurt, aguacate, leche de coco).

Los servicios se complementan con Skin Care, que incluye la limpieza facial completo y el facial express, y el spa plus con servicios de manicure y pedicure.

Asimismo, cuentan con diferentes tipos de exfoliaciones con arcilla blanca y cacao.

Colibrí Spa también extiende sus servicios al bienestar físico a través de su gimnasio, equipado con máquinas cardiovasculares, pesas y balones. Los huéspedes pueden solicitar clases de yoga, tanto grupales como privadas en sus villas

Rojas finaliza indicando que “para el huésped que busca no solo un destino de lujo, sino un verdadero refugio para la mente y el cuerpo, Colibrí Spa ofrece la oportunidad de hacer una pausa y reconectar a través de la naturaleza en la rutina”.