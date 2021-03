Panamá, muestra su herencia cultural para que turistas disfruten del turismo ecológico en Centroamérica

Más del 30% de Panamá son áreas protegidas.

Por Revista Summa

Panamá, es un país que emergió de los mares para unir la cultura, el comercio y la biodiversidad del mundo. Con 5 siglos de historia, el destino de los rascacielos en el neotrópico se destaca a nivel internacional por su impresionante legado cultural y natural, ofreciendo a los viajeros los mejores spots para practicar ecoturismo.

La presentación de la oferta turística fue realizada por Eugenia Powell, Directora de Ventas y Servicios de Promtur – Panamá durante The Best Of The Best 2021, organizado por la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA, por sus siglas en inglés), espacio en el cual el mercado de Europa pudo conocer la oferta turística de la región en la nueva etapa de la industria turística.

Más del 30% de Panamá son áreas protegidas. Posee 3,000 kilómetros de costas y 1,519 islas donde los turistas podrán encontrar playas de arena blanca ubicadas en el Caribe. El perfecto complemento para sus bellezas naturales es su gente, Panamá es un crisol de razas dando como resultado una multiculturalidad que mezcla el legado indígena y comunidades afroantillanas.

Las Comarcas, son territorios donde los pueblos originarios preservan la vida, y costumbres ancestrales. Son férreos guardianes de su entorno, valorando la sabiduría y espiritualidad de sus antepasados. Una de esas comunidades indígenas son los Guna Yala, en su territorio se encuentran 365 islas y cayos de aguas cristalinas donde los turistas pueden ser protagonistas de turismo comunitario.

Otra opción para visitar y conectar con la magia ancestral es el pueblo Emberá, esta mágica comunidad comparte su riqueza espiritual con todos sus visitantes. Durante su visita a una aldea Emberá los turistas podrán disfrutar su música, probar sus platos tradicionales y ver su trabajo de pintura sobre el cuerpo.