Panamá: McDonald’s refuerza su compromiso con la Transparencia con su programa Puertas Abiertas

La compañía es la única del sector que invita de forma proactiva a sus clientes a recorrer sus cocinas y conocer cómo se preparan las hamburguesas más icónicas del mundo.



Por Revista Summa

En el Mes de la Transparencia de la Información, McDonald’s vuelve a poner en primer plano una de sus iniciativas más emblemáticas: Puertas Abiertas, el programa exclusivo que desde hace años invita a los clientes a recorrer las cocinas de sus restaurantes y conocer en primera persona cómo se prepara el menú que millones de personas eligen a diario.

“En McDonald’s creemos que la confianza se construye con hechos. Por eso somos los únicos en la industria que abrimos nuestras cocinas de forma proactiva y permanente, para que todos puedan ver el cuidado y cariño que tenemos por cada ingrediente y proceso de nuestro menú”, afirmó David Grinberg, Vicepresidente de Comunicaciones Corporativas de Arcos Dorados, quien complementó: “Cuando las personas conocen esa obsesión que tenemos por la calidad y la seguridad alimentaria, su confianza y percepción de la marca mejora notablemente”.

“Nuestro compromiso con los más altos estándares de calidad se reafirma cada día. Para nosotros es un orgullo abrir las puertas y permitir que nuestros clientes vivan, de primera mano, todo lo que ocurre detrás del mostrador. Estos recorridos están pensados para todos y nos entusiasma practicar la transparencia y el diálogo, rompiendo mitos y mostrando la verdadera realidad de nuestra cocina.” expresó Loney Armijo, Managing Director de Arcos Dorados Panamá.

Entre lo que más destacan los clientes que realizaron el recorrido se encuentran:

● Que el pollo, los vegetales, el huevo y la leche son de origen local.

● Que los Chicken McNuggets se producen en la fábrica de Melo y están hechos con 100% pechuga de pollo.

● La carne de las hamburguesas es 100% producida en Panamá con carne de res.

● Que las papas fritas se hacen con papas naturales y cumplen con el tiempo justo de cocción, para que queden siempre crocantes por fuera y tiernas por dentro.

● Que reducimos, reutilizamos y reciclamos los desechos y así contribuir con el cuidado del medioambiente.

● Que la higiene y limpieza son de nuestras mayores prioridades para garantizar la seguridad alimentaria.

A la fecha, en Panamá, más de 20,500 personas han realizado recorridos de ‘Puertas Abiertas’ en los restaurantes McDonald’s, un hito que refleja el interés del público y la buena práctica de transparencia aplicada por la empresa.