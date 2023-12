Panamá, líder en Latinoamérica como destino empresarial

Nominación se da en la clasificación de «Best Countries for Business» publicada por US News.

Por Revista Summa

Un hito que consolida su prominencia en el mapa económico global al ocupar este año el puesto No. 8 en Apertura de Negocios, según la clasificación de «Best Countries for Business» publicada por US News.

El informe, elaborado con base en parámetros como apertura comercial, estabilidad económica, ambiente regulatorio y otros factores críticos, confirma a Panamá como un líder innegable en el panorama empresarial latinoamericano, en la categoría de apertura de negocios. Es relevante resaltar su singularidad al ser el único país de la región, clasificado entre los primeros puestos en esta lista global, consolidando además su posición en el escenario económico mundial.

La administradora general de PROPANAMA, Carmen Gisela Vergara, asegura que “esta distinción no solo refleja el liderazgo de Panamá en la región, sino que lo posiciona como la elección lógica para inversionistas y corporaciones que buscan hacer negocios”.

Esta evaluación pone de relieve la ubicación estratégica de Panamá, su infraestructura de primer nivel y su enfoque pro-negocios, factores que no solo atraen inversiones, sino que también fomentan un entorno propicio para la actividad empresarial. La intersección estratégica de Panamá, como puente entre continentes, combinada con su robusta infraestructura, no solo facilita el comercio, sino que también se lo convierte en terreno fértil para el crecimiento y la innovación empresarial.

En esta clasificación, luego de Panamá le sigue Costa Rica en el vigésimo lugar, Uruguay en el puesto número 32 y Perú en el número 34.

Para PROPANAMA, “Esta distinción no solo fortalece la reputación de Panamá como un motor de crecimiento económico en América Latina, sino que también subraya su compromiso continuo para mantenerse a la vanguardia como un centro neurálgico para impulsar los negocios en la región”, destacó Vergara.

El reconocimiento otorgado reafirma el rol crucial de Panamá en el panorama económico de América Latina, consolidando su posición como el destino por excelencia para el desarrollo y la ejecución de negocios; y constituye un testimonio sólido de su atractivo para la inversión y un respaldo contundente de su singularidad en el contexto regional.