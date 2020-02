Panamá: El costo de la línea 3 que el Metro no contemplaba

El costo del proyecto de la línea 3 del Metro no contempla el cruce por el Canal de Panamá, en vista de que ese costo lo estaba asumiendo el MOP en el cuarto puente.

Por La Estrella

El Metro de Panamá deberá asumir el costo para la construcción del túnel o la alternativa que finalmente se defina para el cruce de la línea 3 por el Canal de Panamá.

Esto, luego de que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) decidió no incluir el carril exclusivo para la línea 3 del Metro que contemplaba el cuarto puente sobre el Canal.

Héctor Ortega, director del Metro de Panamá, reconoció que en el presupuesto de la entidad, previsto para la construcción de la línea 3, no estaba incluido el cruce por el Canal de Panamá, en vista de que el diseño original contemplaba el cuarto puente que desarrolla el MOP.

“El cruce de la línea 3 por el Canal estaba en la partida del Ministerio de Obras Públicas y no en el Metro de Panamá”, explicó.

Sin embargo, ante la decisión del MOP de eliminar el carril exclusivo en el cuarto puente, Ortega aseguró que en conjunto con la gerencia del proyecto y la agencia de financiamiento, evalúan la posibilidad del túnel. “Esos estudios están bastante adelantados”, indicó.

“Nos toca a nosotros (el Metro de Panamá) acogernos al contrato que nos permite hacer disminuciones o trabajos extras al proyecto”.

El Metro de Panamá adjudicó, este martes, el contrato de la obra al consorcio coreano HPH Joint Venture por la suma de $2,507,439,000.00. Las empresas que participaron en el acto público tienen cinco días para presentar un recurso de impugnación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, para lo cual deberán consignar una fianza del 15% del valor del proyecto, que representa unos $400 millones.

El Metro de Panamá deberá esperar que se venza el plazo de los cinco días, y en caso de que no se presente ningún recurso de impugnación podrá firmar el contrato con el consorcio coreano -integrado por las empresas Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd, y Posco Engineering Constructions- y esperar el refrendo de la Contraloría General para otorgar la orden de proceder.

El proyecto será financiado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA, por sus siglas en inglés), que presentó al Metro de Panamá el certificado de no objeción al proceso de licitación,el pasado lunes.

Ortega indicó que los trabajos de construcción empezarán en el lado oeste, es decir en Ciudad del Futuro, donde termina la construcción de esta primera fase del proyecto que más adelante se puede extender hasta el distrito de La Chorrera.

La obra tendrá una duración de 54 meses de construcción, es decir, cuatro años y medio. Sin embargo, las autoridades del Metro de Panamá son conscientes de que la definición final sobre el cuarto puente sobre el Canal de Panamá podría retrasar la obra.

De cumplirse el periodo establecido, el nuevo sistema de transporte masivo de pasajeros estaría comenzando operaciones a finales del gobierno actual.

El proyecto es una de las apuestas del Gobierno para mejorar la economía del país. Ortega indicó que la obra generaría unos 3,500 empleos directos y 1,000 empleos indirectos.

La extensión del proyecto será de 25 kilómetros y contará con 14 estaciones, y el recorrido desde Albrook hasta Ciudad del Futuro se realizará en 45 minutos.

El contrato incluye la construcción de la obra y la puesta en marcha del sistema, que consistirá en un monorriel compuesto por seis vagones. Cada uno de los 28 trenes que integran el sistema tendrá la capacidad de transportar a 1,000 pasajeros.