Panamá debe pensar más allá del Canal para un desarrollo logístico, según expertos

Por La Estrella
En el marco del Congreso Internacional de Gestión de la Calidad, CINGCA 2025 Transformación e Innovación en la Logística 2025, un evento enfocado en la transformación industrial y logística del país, líderes gremiales, académicos y políticos coincidieron en la necesidad de repensar el modelo de desarrollo de Panamá, apostando por una visión más descentralizada, sostenible y centrada en las personas.
Irving González Pinilla, presidente de la Asociación Panameña de Ingenieros Industriales (APII), destacó que Panamá tiene un enorme potencial en la logística 5.0, y que es momento de aprovechar su posición geográfica más allá del Canal. “Hay que atraer industrias, tanto logísticas como de otros sectores. Eso genera empleo, pero también exige cuidar aspectos clave como el marco jurídico, los aranceles y la seguridad tecnológica”, señaló.
González celebró que esta visión coincida con los esfuerzos del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien ha promovido internacionalmente a Panamá como un destino estratégico para la inversión en logística. “Nosotros como organización estamos agradecidos que se esté hablando afuera de industrias 5.0, mientras aquí impulsamos esa transición”, agregó.
Entre los proyectos emblemáticos mencionó la construcción del tren Panamá-David, que considera una iniciativa insignia para el país. “Es un proyecto que optimiza tiempo y recursos, pero hay que saber comunicarlo para que la ciudadanía se sienta parte del proceso. Además, necesitamos un plan de trabajo que trascienda el periodo presidencial, porque estos son proyectos de largo plazo”, advirtió.
Jorge Enrique Barnette Clayton, director general de Georgia Tech Panamá, subrayó la importancia de fortalecer las capacidades humanas como eje del desarrollo logístico. “Panamá no ofrece un Canal, sino miles de personas que lo mantienen andando. No es un sistema portuario, sino los miles de transportistas que integran los movimientos entre los puertos. Al final, un ecosistema logístico como el nuestro se soporta en la gente”, expresó.
Barnette destacó la necesidad de desarrollar tres tipos de capacidades: técnicas, digitales y blandas. Explicó que las habilidades blandas son importantes en el profesional de hoy. Consideró que a veces las empresas se desconectan del componente humano y piensan que todo es data o tecnología, cuando en realidad todo funciona si existen habilidades que complementan y permiten tomar decisiones correctamente.
A esta visión se sumó la diputada de la Coalición Vamos, Alexandra Brenes, quien advirtió sobre el contexto económico que atraviesa el país. Afirmó que el país está pasando por la peor crisis económica y de empleo de los últimos 20 años. Por lo tanto, Brenes afirmó que las oportunidades en el sector logístico “son una puerta para que más estudiantes se interesen en el sector logístico y marítimo, que ha sido la bandera del presidente de la República”.
Brenes enfatizó la necesidad de preparar a los jóvenes con las competencias adecuadas para acceder a las oportunidades laborales que ofrece el sector. “No basta con enseñar teoría en las universidades. También debemos fortalecer la formación técnica, como lo hace el ITSE. Estuve en una visita la semana pasada y quedé sorprendida por las carreras cortas que preparan a los jóvenes para incorporarse rápidamente al mundo laboral”, señaló.
Los tres voceros coincidieron en que la descentralización de la ciudad de Panamá y el fortalecimiento de la conectividad nacional son claves para el desarrollo integral del país.
El presidente de APII aseguró que “aquí no todo tiene que ser Panamá capital. Tenemos Puerto Almirante, Puerto Mensabé en Las Tablas. Si vamos a ampliar o crear un tren, también debemos generar conectividad. Eso es lo que nos hace falta para desarrollar el país de forma integral”.