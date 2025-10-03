Panamá: Créditos y depósitos del CBI crecen más de 7% a agosto 2025

El CBI mantiene indicadores de liquidez y solvencia robustos.

Por Revista Summa

Cartera crediticia neta del Centro Bancario Internacional (CBI), se consolida como el principal motor de expansión del activo al registrar un crecimiento de 7.80% al mes de agosto de 2025, al totalizar USD 99,613 millones al compararlo con igual periodo del año anterior, de acuerdo con los resultados del Informe de Actividad Bancaria (IAB) emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

Este crecimiento estuvo liderado por el segmento externo, que aumentó USD 5,459.7 millones o 17.43% más, con respecto a igual periodo del año anterior, mientras que la cartera interna registró un crecimiento más moderado de USD 1,749.4 millones o 2.86% adicionales, en línea con el comportamiento de la actividad económica doméstica.

Los depósitos del CBI totalizaron USD 113,158 millones, con un incremento de 7.03%, con respecto a igual periodo del año anterior, lo que evidencia que las captaciones continuan siendo la principal fuente de fondeo.

Dentro de esta categoría, los depósitos internos crecieron en USD 2,378.5 millones o 3.67% adicionales, mientras que los depósitos externos aumentaron en USD 5,057.4 millones o 12.35% más, lo que reafirma el atractivo del CBI como destino regional de capitales, particularmente de origen corporativo.

En el caso del Sistema Bancario Nacional (SBN), la cartera bruta de créditos locales totalizó USD 64,704.8 millones, con un crecimiento interanual de 2.6% o USD 1,625.8 millones más. Este desempeño, aunque positivo, refleja una moderación frente al ritmo observado en meses anteriores, lo que sugiere una pérdida de dinamismo en la actividad crediticia, la cual podría estar vinculada a una demanda más contenida y a los efectos rezagados de los cierres ocurridos en el segundo trimestre, aun cuando estos ya han concluido.

En cuanto a los créditos nuevos, el SBN acumuló desembolsos por USD 9,811.8 millones, lo que representa un incremento de USD 1,857.4 millones o 23.3%, respecto al mismo período del año anterior. Este desempeño consolida la recuperación observada desde mediados de año, en un contexto macroeconómico aún desafiante y tras episodios de disrupción sectorial en el segundo trimestre.

Por su parte, los activos netos del CBI sumaron US$158,644.6 millones, lo que representa un aumento interanual de 6.8%, o unos USD 10,099 millones adicionales, lo que refleja la continuidad de una estrategia orientada a expandir activos productivos y optimizar el uso del balance, en un entorno de competencia regional por liquidez y condiciones financieras internacionales más exigentes.

El CBI mantiene indicadores de liquidez y solvencia robustos, con índices de liquidez legal y de cobertura de liquidez (LCR) por encima del umbral regulatorio 51.51%. El Índice de Adecuación de Capital (IAC) se mantiene con niveles de holgura por encima del mínimo requerido regulatoriamente con 15.78%, ambos casi duplicando el mínimo regulatorio, lo que refleja un colchón de capital robusto que garantiza un colchón suficiente para absorber eventuales choques externos o crediticios.

Estos resultados evidencian que los bancos que integran el CBI mantienen un desempeño sólido, sustentado en una gestión prudente y una alta capacidad de adaptación ante un entorno económico dinámico.