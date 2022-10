Panamá Convention Center celebra su primer aniversario superando meta de crecimiento

Tiempo de lectura: 2 Minutos

Considerado una de las estructuras más grandes de la región para congresos y convenciones, el PCC, con una ubicación privilegiada y un valor inigualable.

Por Revista Summa

Un enorme centro de convenciones con un diseño moderno, equipado con la más alta tecnología y con capacidad de más de 23.000 personas, celebra su primer aniversario este mes de octubre, luego de nuestra exitosa apertura de operaciones en la Ciudad de Panamá.

El centro cuenta con un provechoso espacio de exhibiciones de más de 15.000 metros cuadrados, una gran capacidad de hasta 23,906 personas,16 ajustables salas de reuniones, una amplia zona de banquetes, servicios audiovisuales, boletería, stands, centros de negocios, servicios completos de banquetes para promover la herencia culinaria, entre otros servicios y características sobresalientes.

Adicionalmente, la infraestructura cuenta con 1.715 espacios de estacionamientos y un área técnica designada para la producción de frio. En su totalidad el edificio principal cuenta con 62.000 m2 de construcción.

“El Panamá Convention Center es un edificio que es considerado una de las infraestructuras más

grandes de la región para congresos y convenciones, el cual brinda un valor único y posee una

ubicación privilegiada ya que cuenta con dos entradas principales: una orientada hacia el Canal de

Panamá y otra hacia la ciudad cosmopolita. Además de sorprender, somos un lugar que nació para

conectar a la gente y a los negocios en un ambiente innovador”, comenta Rodolfo Del Valle, director

general del PCC.

Durante su inicio de operaciones, el PCC fue la sede principal de grandes eventos para el país como lo

fueron EXPOCOMER 2022, OmegaPro, FIEXPO, EXMA Panamá 2022, y próximamente CITES, así como diversos eventos de la Comunidad Musulmana, entre otros. A su vez, este centro participa activamente en asociaciones internacionales como es el UFI (The Global Association of the Exhibition Industry), ICCA (International Congress and Convention Association), IAEE (International Association of Exhibitions and Events); y de eventos internacionales como los reconocidos IBTM Américas y en IMEX Americas, en Las Vegas, Estados Unidos.

Como meta propuesta y parte de nuestro compromiso durante el primer año, el Centro de Convenciones tenia planteado albergar a 36 eventos y recibir mas de 48,000 visitantes.

Satisfactoriamente, se estima cerrar con 60 eventos y alcanzar los 100,000 visitantes para el cierre de este año 2022.

Como prioridad de crecimiento para Panamá, PCC busca recibir más de 100 eventos nacionales e internacionales, señalando como sus principales las Olimpiadas Mundiales de Robótica 2023 y la Conferencia Our Oceans 2023, donde Panamá será posicionado como sede principal de estos importantes acontecimientos.