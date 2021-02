Panamá: Construcción de la Línea 3 se inicia en dos semanas; el cuarto puente también va

Ambos proyectos se construirán por separado para evitar ‘los riesgos que implicaría un retraso’ de las obras, sostuvo el ministro.

Por La Estrella

La orden de proceder para la construcción de la Línea 3 del Metro se entregará en la primera semana de marzo del 2021, con inversiones por un monto de $2,844,096,495.89, luego de que este miércoles, 9 de febero, la Contraloría General de la República refrendó el contrato de la obra que ejecutará el Consorcio HPH Joint Venture (Hyundai Engineering and Construction Co. Ltd).

«Estamos muy contentos de que se haya dado el refrendo del contrato (de la Línea 3). La orden de proceder se dará en las próximas dos semanas para que inicie este proyecto», adelantó el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, en declaraciones a Mesa de Periodistas de TVN.

La orden de proceder para la obra se daría un año más tarde de lo previsto, pues inicialmente estaba prevista para marzo de 2020. En noviembre de 2020, el presidente Laurentino Cortizo, dijo que su construcción se iniciaría durante el primer trimestre del 2021, tal y como lo anunció Sabonge.

El consorcio HPH, integrado por las coreanas Hyundai Engineering & Construction y Posco E&C, ganó la licitación para la construcción de la línea 3 del Metro de Panamá en noviembre de 2019, inicialmente con una propuesta de $2,507 millones. Pero ayer, 9 de febrero, la Contraloría notificó el refrendo del contrato por un monto de $2,844,096,495.89, tras un proceso de rediseño que incluyó un túnel y su separación del cuarto puente sobre el Canal de Panamá.

Sabonge justificó que «hay aumentos y disminuciones en la Línea 3 porque el trayecto del monorriel disminuye unos 400 metros; y también hay aumentos evidentemente porque ahora se va a construir un túnel».

También anunció disminuciones para el cuarto puente, pese que todavía no se ha empezado a construir, porque el alineamiento cambia y el ancho del puente también disminuye, además, las afectaciones a Panama Ports de $70 millones que eran aproximadamente se reducen casi que a cero. «Lo que estamos buscando es que haya una suma cero. Es decir que se balanceen los aumentos de un proyecto por un lado con las disminuciones de otro, pero los beneficios sociales y en términos de riesgo en ambos proyectos, definitivamente van a ser superiores», manifestó el titular del Mop.

Impacto de la Línea 3

Sabonge destacó que el proyecto Línea 3 es una obra de inmensa importancia, que impactará positivamente en la economía del país y en el bienestar de sus habitantes, no solo porque va a generar en su inicio casi 5,000 fuentes de empleo, en un momento crucial en que tanto se necesitan, sino porque realmente es» la solución de movilidad real y efectiva para las personas que viven en el sector Oeste».

«El transporte público masivo es una solución a largo plazo mas allá que seguir ampliando carreteras. Por eso estamos muy contentos y hemos apoyado», afirmó Sabonge, quien destacó que la línea 3 cruzara el Canal de Panamá a través de un túnel de 35 kilómetros de viaducto para el monorriel.

Cuarto puente

Inicialmente, la construcción de la Línea 3 del Metro estaba contemplada en el cuarto puente sobre el Canal de Panamá, pero al inicio de esta nueva administración de Gobierno, se decidió separar los proyectos para que el monorriel cruzara la vía interocéanica a través de un túnel, con el objetivo de evitar «la acumulación de riesgos que implicaría un retraso” de las obras.

«Un retraso en el cuarto puente incidiría evidentemente en la entrega de la Línea 3 del Metro con lo que esto significaba porque el contrato expedido en ese momento de la línea 3 del Metro estipulaba multas que podían sumar hasta $5 millones por mes si se diera algún tipo de retraso en el cuarto puente que impidiera que la Línea 3 del Metro se culminara; y realmente el proyecto del cuarto puente es un proyecto sumamente complejo», explicó Sabonge.

Sabonge también adelantó que la construcción del cuarto puente también se va a ejecutar, pero será un proyecto mucho más «complejo», sobre todo por el lugar donde se está realizando la obra. Tiene 35 kilómetros de viaducto y vías de acceso al puente, para el cual todavía se está trabajando en el rediseño y la reestrucuturación de una forma de financiamiento diferente que incluye financiamiento privado.

Incluso, el tema de financiamiento se está evaluando ahora mismo en el Ministerio de Economía y Finanzas; y de hecho, el propio ministro Héctor Alexander comentó en su participación en la Asamblea Nacional este lunes, 8 de febrero, que «se está evaluando una forma que sea factible para el Estado Panameño para construir esta obra que también es muy importante por la generación de empleo en este momento y porque a futuro es evidente que se requiere otro cruce por el Canal de Panamá».

«El cuarto puente es un proyecto que ahorita mismo está en la estapa de diseño y en este momento estamos enfocados en lograr ese rediseño y también en lograr una estructura de financiamiento que sea factible para llevar a cabo el proyecto, que sea provechosa para el Estado panameño y que además la podamos realizar, que sea ejecutable, que sea realista, sobre todo de acuerdo a la situación fiscal que estamos viviendo en estos momentos», matizó Sabonge.

No obstante, descartó que la constructurcción del cuarto puente se haga mediante la figura de las Asociaciones Público Privada (APP) porque habría que cambiar por completo del contratro. Recordó que el modelo de las APP incluso se basa en otra ley distinta a la ley 22 de Contrataciones Públicas por la que fue realizada esta contratación pero lo que sí se podrían incluir son esquemas de financiamientos que estén contemplados en la ley de contrataciones públicas.

Sobre el túnel dijo que ya tiene unos estudios y un diseño conceptual elaborados por el Metro de Panamá para determinar el trayecto y profundidad en que iría, y la ACP «aprobó el estudio de compatibilidad con la operación del Canal de Panamá».