Panamá: Cervecería Nacional abre convocatoria para su programa de pasantías Young Talent 2026

Las inscripciones del programa estarán abiertas para los interesados hasta el 24 de octubre.

Por Revista Summa

Cervecería Nacional anuncia la apertura de la convocatoria para su Programa de Pasantías Young Talent 2026, una iniciativa diseñada para que jóvenes universitarios, que aún se encuentran estudiando, puedan crecer profesionalmente mientras lideran proyectos de impacto en la compañía. Esta acción se enmarca en el compromiso de la compañía de apostar y desarrollar el talento local, contribuyendo a que los jóvenes tengan acceso a sus primeras experiencias en el entorno laboral.

Young Talent ofrece a los participantes una experiencia de seis meses durante los cuales los jóvenes desarrollarán un proyecto en un área estratégica de la empresa, con el acompañamiento cercano de un mentor asegurando un aprendizaje real y aplicable. Los seleccionados recibirán un onboarding completo en el negocio, mentoría personalizada con líderes de la compañía, un plan de entrenamiento adaptado a su desarrollo, exposición directa al liderazgo y la oportunidad de formar parte de una generación de jóvenes con ganas de crecer y desarrollarse.

En palabras de Yolanda Méndez, Head of People de Cervecería Nacional: “En la compañía creemos en el talento joven como motor de innovación y crecimiento. Con el Programa Young Talent, brindamos a los estudiantes la oportunidad de desarrollar proyectos estratégicos y adquirir experiencia práctica, mientras contribuimos a fortalecer sus habilidades profesionales y de liderazgo.”

El programa es presencial, con flexibilidad para compatibilizar clases universitarias. Los requisitos para postular son ser mayor de 18 años, estudiante universitario activo de 4to a 5to año de carrera (o último año), tener disponibilidad presencial y contar con actitud de curiosidad, pasión, resiliencia, adaptabilidad y mentalidad de transformación.

El programa iniciará el 19 de enero de 2026, y los interesados pueden postularse hasta el 24 de octubre a través de Young Talents Panamá 2026.