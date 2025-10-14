Panamá celebra el acuerdo de paz en Gaza y “la apertura de una nueva etapa de diálogo”

El Gobierno panameño reitera su respaldo a los principios del derecho internacional y a las iniciativas que promuevan la protección de la vida humana.

Por EFE

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá celebró este lunes el acuerdo de paz en la Franja de Gaza, que estipula el fin de dos años de guerra desde los ataques de Hamás contra Israel de octubre de 2023 y supone “la apertura de una nueva etapa de diálogo”.

“El Gobierno de la República de Panamá acoge con satisfacción la firma del Acuerdo de Paz de Sharm El-Sheikh (Egipto), alcanzado con la participación de 30 delegaciones internacionales, mediante el cual las partes se comprometieron al cese el fuego y a la apertura de una nueva etapa de diálogo constructivo”, anunció la Cancillería en un comunicado.

Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía firmaron este lunes el acuerdo que estipula el fin de dos años de guerra en la Franja de Gaza, en calidad de principales mediadores en el conflicto.

El país centroamericano reconoció “el liderazgo de los Estados Unidos y los esfuerzos de los países mediadores, Egipto, Catar y Turquía; así como la voluntad política de las partes involucradas, cuyo compromiso ha permitido dar un paso firme hacia la paz”, y subrayó “su convicción de que el diálogo y la diplomacia son los medios más eficaces para resolver las diferencias”.

Panamá manifestó además su “complacencia en la liberación de los 20 rehenes israelíes en Gaza”, un acontecimiento que “constituye un avance significativo hacia la estabilidad y la reconciliación en una región que ha sufrido los efectos prolongados del conflicto”.

“El Gobierno panameño reitera su respaldo a los principios del derecho internacional y a las iniciativas que promuevan la protección de la vida humana, la asistencia humanitaria y la cooperación internacional como pilares para una paz duradera”, subrayó la Cancillería panameña.