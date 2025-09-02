Panamá anuncia el regreso del Panamá Black Weekend 2025

Esta es la mejor oportunidad de compras para los costarricenses.

Por Revista Summa

Panamá se prepara para recibir a viajeros de toda la región durante el Panamá Black Weekend 2025, uno de los eventos de compras más esperados de América Latina. Del 3 al 5 de octubre, 3,000 tiendas en 16 centros comerciales del país ofrecerán descuentos de hasta el 70%, en más de 20 mil marcas, una oportunidad única para que los costarricenses complementen su viaje con una experiencia de compras inigualable.

Organizado por la Asociación Panameña de Centros Comerciales (APACECOM), con el respaldo de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y Visit Panamá, esta edición del Panamá Black Weekend busca consolidar nuevamente al país como destino líder de turismo de compras en la región.

“El Panamá Black Weekend se ha convertido en una cita imperdible para quienes buscan las mejores ofertas en moda, tecnología, accesorios y más,” destacó Gloria de León, Ministra de Turismo de Panamá. “Es una experiencia que combina grandes descuentos con la comodidad, seguridad, variedad y oferta cultural que solo Panamá puede ofrecer.”

Los centros comerciales participantes son Albrook Mall, Westland Mall, Los Andes Mall, Centro Comercial Los Pueblos, Megamall, Altaplaza Mall, Balboa Boutiques, Atrio Mall, Santiago Mall, Town Center, Soho Mall, Centro Comercial Los Pueblos Juan Diaz, Chiriquí Mall, Plaza Terronal, Colón 2000 y Federal Mall.

Con un IVA del 7%, el más bajo de la región, Panamá se posiciona como un destino ideal para quienes buscan aprovechar al máximo su presupuesto. A esto se suma una infraestructura moderna, conectividad aérea de primer nivel y múltiples ventajas para el turista, como precios competitivos, entretenimiento familiar, gastronomía internacional, opciones para todos los bolsillos y cupones exclusivos para visitantes extranjeros.

Además, los costarricenses no requieren visado para ingresar al país, lo que facilita aún más la planificación del viaje y gracias al programa de escala gratuita de Copa Airlines (Stopover), es posible quedarse hasta siete días en Panamá sin costo adicional y disfrutar dos destinos al precio de uno.

Con esta edición del Panamá Black Weekend, el país no solo busca impulsar su economía y el sector retail, sino también posicionarse como la capital regional de compras.