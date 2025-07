Panamá acogerá la IV Cumbre de Liderazgo, un foro regional para repensar el modelo de liderazgo en América Latina

Con participantes de toda la región, esta cumbre posicionará al país como sede del cambio, y hub de pensamiento empresarial con propósito. Un punto de encuentro donde el liderazgo se entiende como influencia positiva, y donde transformar no significa mandar, sino inspirar.

Por Revista Summa

El próximo 4 de septiembre, el hotel Bristol de la Ciudad de Panamá albergará la IV Cumbre de Liderazgo de Greatness Center, un encuentro regional que apunta a redefinir el liderazgo empresarial en un contexto marcado por la transformación digital, el agotamiento de modelos tradicionales y la necesidad de culturas organizacionales más humanas.

La jornada contará con la participación estelar de Stephen M. R. Covey, autor de los best sellers The Speed of Trust y Trust & Inspire, reconocido por su enfoque en liderazgo basado en la confianza, la inspiración y el propósito. Covey es considerado una de las voces más influyentes en liderazgo organizacional a nivel global. Su enfoque rompe con los modelos tradicionales de autoridad jerárquica y apuesta por construir culturas de alta confianza, alto compromiso y desempeño.

Con la participación de líderes empresariales, institucionales y sociales de toda América Latina, la cumbre ofrecerá una plataforma para debatir —con perspectiva regional— cómo debe evolucionar el liderazgo ante los retos actuales del mercado. Lejos de centrarse en modelos verticales de gestión, el evento promueve una visión más adaptativa, inspiradora y sostenible.

Bajo el lema “Cómo los líderes impulsan la agenda del cambio”, la IV Cumbre de Liderazgo buscará conectar reflexión y acción, entregando herramientas prácticas a ejecutivos, consultores, coaches, emprendedores y profesionales que desean generar impacto positivo en sus entornos; a la par formar parte de una red regional de líderes que no solo entienden el cambio, sino que están dispuestos a protagonizarlo.

Al reunir este tipo de conversaciones en su capital, Panamá refuerza su posicionamiento como hub de pensamiento transformador: un país donde las ideas no solo se analizan, sino que se traducen en acción. La cumbre, más allá del intercambio de contenidos, representa una declaración de intención regional: liderar desde la influencia, no desde la jerarquía.

La IV Cumbre de Liderazgo de Greatness Center es más que un evento. Es una invitación a ejercer un liderazgo consciente y transformador desde el presente. Para inscribirse, puede escribir a [email protected] o seguir las redes de @greatness-center.