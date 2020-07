Pagos en plataformas virtuales incrementan durante la pandemia

En apenas un mes, pagos electrónicos aumentaron un millón de veces.

Por Revista Summa

La recomendación de quedarse en casa y salir solo cuando sea necesario, por causa del Covid-19, ha motivado a los guatemaltecos a utilizar plataformas virtuales para realizar pagos y transacciones bancarias con mayor frecuencia.

“Las personas tienen que adoptar nuevos hábitos para realizar transacciones, monitorear su vida financiera y proteger sus dispositivos electrónicos. Siempre el usuario debería tener una contraseña segura para evitar ser víctima de una estafa”, mencionó Luis Alonso Ramírez, Gerente de Ciberseguridad en GBM.

Ramírez aconsejó seguir las siguientes recomendaciones de seguridad para evitar ser víctimas de robo:

Contar con contraseñas seguras. No brindar datos a los usuarios vía correo electrónico. Cuestionar remitentes desconocidos. Tratar con cuidado los datos sensibles. Atención a la dirección web, visitar los sitios seguros y reconocidos por las entidades. Crear su contraseña con 8 caracteres o más. Puede ser cualquier combinación de letras,

números y símbolos. Una contraseña segura debe ser fácil de recordar para usted, pero prácticamente

imposible de adivinar para otra persona.

Los ciber-delincuentes utilizan todo tipo de artimañas para engañarlo y se hacen pasar por buenas personas para ganar su confianza. Un método frecuente es la asistencia remota para ayudarle a realizar alguna gestión en línea. Si alguien lo llama y solicita acceso al equipo, no espere nada bueno de esto. Por lo tanto:

 No escuche a los estafadores ni de crédito a sus amenazas. Simplemente dígales que no.

 Termine la llamada y no de ningún dato personal o contraseñas de ninguna cuenta, ni mucho menos dar acceso al equipo.

 Si le advierten de que existe actividad sospechosa en su equipo, realice un análisis con un con un antivirus de confianza para localizar y neutralizar el malware, si lo hubiera.

 Registre los números de teléfono que le llaman y búscalos en Google: es probable que encuentres información acerca de los delincuentes en Internet.

Si ya el estafador ingresó al computador:

 Desconecte el equipo de internet y desinstale el software que haya instalado para que no puedan volver a entrar.

 Por seguridad, cambiar todas las contraseñas que tenía almacenadas en el equipo o en el navegador desde otro computador seguro.

 Hacer la denuncia del fraude a la autoridad policial, brindar toda información posible, como el número de teléfono de donde le llamaron y los detalles del software que le solicitaron instalar, o las rutas de internet que le solicitaron ingresar.

Recuerde que ninguna entidad bancaria le llamara por teléfono para consultarle información sensible como usuario o contraseña de acceso. En caso de tener dudas, es mejor contactar a su banco de confianza.