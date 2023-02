Oracle y ManpowerGroup firman acuerdo para insertar talento tecnológico costarricense en mercado laboral

Tiempo de lectura: 3 Minutos

Acuerdo beneficiará a personas mayores de 18 años sin educación formal que completen el Programa Oracle Next Education, ONE.

Por Revista Summa

Gracias a una alianza firmada entre Oracle y ManpowerGroup, los costarricenses que completen el programa gratuito ONE (Oracle Next Education) podrán acceder a más oportunidades laborales. Personas mayores de 18 años podrán convertirse en programadores junior, gracias al programa educativo de Oracle, que tiene como objetivo contribuir al desarrollo social y la creación de oportunidades de trabajo en el mercado de la tecnología, y a la alianza con ManPower Group, líder en soluciones integrales para todo el ciclo laboral.

Desde hace dos años, Oracle en Costa Rica invita a a personas de escasos recursos para que se inscriban en este programa de educación y empleabilidad. Se trata de una plataforma educativa con cursos estructurados de formación en habilidades tecnológicas en la que los estudiantes participan por 6 a 9 meses. Con fechas de inicio y finalización, el programa ONE consta de 4 módulos.

Luego de completar los dos meses, los candidatos se convertirán en Alumnos ONE y podrán elegir entre la especialización de Front-end o Back-end para continuar con los cuatro meses del programa, acompañado de dos rutas en soft skills y tres challenges relacionados al área elegida, estos challenges son ejercicios prácticos donde los estudiantes pondrán a prueba los conocimientos aprendidos en clases, así como un aporte valioso a la creación de un portafolio que acompañará la hoja de vida al momento de postularse a una vacante de trabajo. Una vez completada esta etapa, pasan a ser parte de la comunidad de egresados AlumniONE y a partir de ahí, ManpowerGroup iniciará el proceso para ayudarlos a insertarse en el mercado laboral.

De esta manera, Oracle formará a más de 5 mil personas en Centroamérica y Caribe, mientras que ManpowerGroup se encargará de insertarlos en el mercado laboral una vez finalizado el programa.

“ManpowerGroup se convertirá en un puente para que estas personas accedan a un empleo digno, mientras que logramos cubrir una de las áreas de alta demanda y con escasez de talento en el país. Datos de nuestros expertos en IT, arrojan que existen más de 100 puestos en esta área”, indicó Karina López, gerente País de ManpowerGroup Costa Rica.

El programa nace como respuesta a los hallazgos del estudio “Fibra: Desafíos LATAM: Impacto de la crisis en el mercado de trabajo y la educación” elaborado por Oracle en el año 2021. Pese a que esta investigación coloca a América Latina como una fuente de talento del futuro, el 48% de las vacantes en empleo TI no pueden ser cubiertas por falta de profesionales.

Para Leandro Ramírez, Vicepresidente senior de Oracle para la región norte de América Latina, “este programa se presenta como una oportunidad para las personas que se encuentran por fuera del sector educativo y laboral. Esta situación de exclusión es un factor que impide a la región mejorar sus niveles de productividad y crecimiento económico, sobre todo a futuro que necesitamos talento para la creación de nuevos negocios. Oracle busca que haya más participación de mujeres en el sector de IT, por eso invitamos a las mujeres de Centroamérica y Caribe a que hagan parte de ONE. Para nosotros es un honor contar con la alianza de ManPower en ONE ya que será una oportunidad valiosa para potenciar las oportunidades de trabajo para nuestros estudiantes a lo largo de la región”.

Por su parte, Amanda Gelumbauskas, directora de ONE para América Latina, afirma que “todavía hay mucho que aportar a nuestra sociedad, por ello, queremos hacer una contribución constante a la base de los grandes cambios: la educación. En este sentido, ONE es una gran oportunidad para quien busca capacitarse y emplearse en el área de tecnología, mercado que se está expandiendo a nivel mundial y que necesita profesionales altamente competentes”.

La nueva apertura del programa está prevista para iniciar con inscripciones este 1 de marzo, con un especial interés en formar mujeres. Para inscribirse, el participante debe completar un formulario en línea teniendo en cuenta requisitos importantes que los acrediten para ser parte de ONE. Algunos de estos son ser mayor de 18 años y no tener acceso a educación pagada. Las inscripciones para la nueva generación la pueden realizar a través de https://www.oracle.com/lad/education/oracle-next-education, a partir del 1 de marzo.

“ManpowerGroup permitirá conectar a estos estudiantes con el mercado laboral mediante el trabajo que hemos venido realizando de sensibilizar a nuestros clientes sobre la necesidad de sumar a personas sin experiencia, pero con el conocimiento requerido para operar” finalizó Karina López, gerente País de ManpowerGroup Costa Rica.