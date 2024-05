Oracle abre convocatoria gratuita para personas que quieran formarse en inteligencia artificial

A través de ONE, Oracle espera capacitar más de 20 mil personas en tecnología en América Latina.

Por Revista Summa

Con el propósito de contribuir a disminuir la brecha de programadores y expertos en tecnología que existe actualmente en Centroamérica, Oracle, a través de su programa Oracle Next Education (ONE), lanza una nueva convocatoria gratuita para capacitar a más de 20 mil personas en programación, inteligencia artificial y habilidades blandas para sobresalir en la industria tecnológica e inteligencia artificial en Latinoamérica. Las personas interesadas tendrán hasta el 11 de junio para inscribirse a través del siguiente enlace: https://www.oracle.com/lad/education/oracle-next-education/?utm_source=one_campanhas&utm_medium=divulgacao_site_one_lad&utm_campaign=pr_052024_grupo_7.

Este tipo de iniciativas resultan prioritarias para potenciar la atracción de nuevo talento a la industria tecnológica. De igual forma, y con base en datos del Foro Económico Mundial, se espera que el 50% de todos los empleados necesite volver a formarse para 2025 a medida que aumenta la adopción de la tecnología, haciendo necesaria la capacitación en nuevas tendencias, especialmente en aspectos relacionados con la inteligencia artificial.

Desde 2021, el programa está en constante evolución para ofrecer lo más nuevo en tecnología. En esta 7ª edición, el currículo incorpora más de 80 horas de contenidos de inteligencia artificial que impregnan toda la jornada educativa, un verdadero alfabetismo en inteligencia artificial que abarca desde conceptos básicos aplicados en la lógica de programación hasta conceptos de Machine Learning sin código.

«Esta transformación está alineada con la visión de futuro y la estrategia de negocios de Oracle, así como con las diversas iniciativas de la empresa orientadas a la educación. Al incluir la IA en el aprendizaje, capacitaremos a la nueva generación de profesionales orientados a la innovación. Nuestros estudiantes estarán mejor preparados con las habilidades esenciales para enfrentar los desafíos del mercado laboral actual, donde la IA juega un papel cada vez más crucial en diferentes sectores», destaca Amanda Gelumbauskas, directora general de ONE para América Latina.

Se tienen contemplados diferentes módulos de trabajo, comenzando por la fase de iniciación a la programación y una formación de Prompt Engineering aplicado a la programación y después la especialización: Front-end con React o Back-End con Spring, ambas formaciones con IA generativa enfocada en cada especialización, además de las rutas de desarrollo personal, enfocadas en las habilidades blandas necesarias para destacar en la industria: espíritu empresarial, agilidad y protagonismo profesional. Para los estudiantes que llegan hasta el final del curso, pueden ser parte de la comunidad AlumniONE, donde tendrán un apartado con más de 200h de contenido gratuitos por 4 meses más dedicado a Oracle Cloud Infrastructure (OCI), MySQL y una formación de inteligencia artificial en la práctica, que incluye la construcción, análisis y automatización.

Otra novedad será la oportunidad para los estudiantes de ONE de potenciar sus aprendizajes con el apoyo de Luri, la inteligencia artificial de Alura, socio educativo de ONE, que utiliza la tecnología de OpenAI para acompañar la jornada de aprendizaje de todos los alumnos, ayudándolos a resolver dudas y profundizar en los contenidos aprendidos.

Nueva alianza educativa:

ONE ahora cuenta con el mayor ecosistema de educación en tecnología de América Latina, Alura + FIAP, brindando una experiencia única a los estudiantes del programa. Alura, como socio educativo de ONE desde el inicio, ha sido pionera en América Latina en el desarrollo de contenido de IA, mediante la creación de una escuela exclusiva dedicada a esta área y está alineada con los objetivos de Oracle Next Education. Para potenciar esta alianza educativa, FIAP, que integra el ecosistema Alura, une esfuerzos con el contenido de ONE con sesiones exclusivas centradas en inteligencia artificial y habilidades blandas tanto en el recorrido regular del programa como en la comunidad AlumniONE para exalumnos.

Para las soft skills, las sesiones de CarrerUp del Talent Lab de FIAP han sido desarrolladas especialmente para conectar a los estudiantes de ONE con los temas centrales del mercado laboral y los desafíos de la vida. Entre los temas, se abordarán contenidos sobre habilidades interpersonales y bienestar, marketing personal, diversidad e inclusión en el contexto de ESG, mercado laboral, autoconocimiento y autogestión, transformación y pensamiento digital e interacción y comunidad.

«Estamos muy felices y honrados de incluir a FIAP en esta alianza con Alura y Oracle y de llevar la transformación digital a la vida de tantas personas a través de nuestro ecosistema. Nuestro objetivo es proporcionar cada vez más una experiencia única en educación, llevando conocimiento y desarrollando personas para que puedan destacarse en el mercado laboral o, incluso, iniciar una nueva jornada profesional a través de la tecnología.» destaca Christian Velasco, Head de Alura Latam.

Este curso, con una experiencia de contenido de más de 500 horas en 6 meses, es 100% en línea, lo cual brinda a los estudiantes la flexibilidad para asistir a clases y completar proyectos según su disponibilidad. De igual forma, y con el propósito de crear un puente entre la educación y la búsqueda de talento, Oracle también ofrece a los graduados del programa acceso a EmpleaONE, una plataforma de vinculación laboral que los conectará directamente con oportunidades de clientes y partners de Oracle que son socios del programa.