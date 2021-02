Opciones para una escapada o cena romántica este San Valentín

Celebre el Día del amor y la amistad en uno de estos lugares de Centroamérica.

Por Revista Summa

San Valentín es la excusa perfecta para darse una escapada en pareja, vivir una experiencia placentera y descubrir los mejores lugares de Centroamérica. Las alternativas son variadas y buscan complacer todos los gustos en esta fecha tan especial, siempre cumpliendo con las medidas sanitarias.

Escapadas sin salir de la Ciudad de Panamá

W Panama

¿Getaway o spa time? Para salir de la rutina y celebrar San Valentín W Panama lanzó el paquete Do Not Disturb, donde las parejas podrán relajarse y disfrutar una estadía romántica. El paquete incluye: hospedaje, cena romántica privada –puede ser bajo las estrellas–, botella de espumante, wifi, 20% de descuento en AWAY Spa y desayuno para dos personas. Más detalles y reservas aquí. Si lo que buscas es un en el AWAY Spa, puede aprovechar Share & Recharge, una promoción de 2 masajes relajantes de 1 hora por $150+impuestos.

Residence Inn Panamá

Para los enamorados, este hotel ofrece un paquete que incluye: estadía, desayuno y crédito consumible en alimentos y bebidas. Tarifa por pareja por noche $114+10% imp.

Marriott Executive Apartments Panama City, Finisterre

Estadía, cena romántica en habitación, detalle de bienvenida, desayuno y 15% de descuento en alimentos y bebidas, así como early check in y late check out según disponibilidad, es lo que incluye el paquete del Marriott Executive Aparments para los enamorados para festejar San Valentín. Tarifa $139 i.i.

Escapadas de playa en Costa Rica

Los Sueños Marriott Ocean & Golf Resort

El 13 febrero tendrá una cena de San Valentín servida de tres tiempos bajo las estrellas, incluye una copa de espumante por persona y una rosa. Tarifa $90 por pareja. Reservación a MHRSLosSuenosFBRestaurants@marriott.com

Si prefiere hospedarse en el hotel, el Tucan Pac está disponible para nacionales y residentes y le incluye el desayuno y un crédito de $50 por noche para sus consumos de alimentos y bebidas o tratamientos de spa. Tarifa desde $249 más impuestos por pareja.

Reservas en www.marriott.com/SJOLS.

Westin Reserva Conchal

Disfrute de la brisa del mar en pareja en esta fecha especial con el paquete Celebre el Amor, que incluye: beneficios del all inclusive, hospedaje en Royal Beach Club, un masaje relajante de 30 minutos para dos personas y cena romántica para dos en Palapa o Blue Water. Precio $458 por noche para 2 adultos, estadía mínima de dos noches, válido para nacionales y residentes. Reservas al 2654 3446 o a reservation.westinconchal@marriott.com.

W Costa Rica

Le propone una escapada romántica a una de las playas más bellas de Costa Rica aprovechando un paquete especial que incluye: desayuno, cena de 5 tiempos con maridaje en el restaurante Latitud 10 Norte, hospedaje en habitación Spectacular Ocean Escape, 2×1 en tratamientos de spa de mínimo 50 minutos, 25% de descuento en alimentos y bebidas, y late check out según disponibilidad. Tarifa por noche para dos adultos $319, estadía mínima de 2 noches, debe incluir viernes o sábado, válido para nacionales y residentes. Más detalles y reservas aquí.