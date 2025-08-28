OPC: Una administración responsable que potencia el comercio internacional



Aumentar el uso de energía limpia en su operación es una de sus apuestas estratégicas.

Por Revista Summa

Operar un puerto moderno de última generación exige los más altos estándares en calidad, seguridad y sostenibilidad. Por ello, OPC ha convertido esos principios en pilares clave de su estrategia y cultura corporativa, a fin de posicionar a Puerto Cortés como uno más seguros y eficientes del mundo.

En sus 11 años de gestión, ha invertido una cifra millonaria en infraestructura y ha beneficiado a miles de hondureños con acciones en educación, salud y medio ambiente. Por ejemplo, apoya a centros educativos y construyó la Escuela Emanuel para niños con discapacidad, destinando a ello un monto superior a los US$660.000, con un impacto directo en 210 menores. Desde 2015, con una inversión que ronda los US$396.300, también ha impulsado la modernización de las áreas de maternidad del Hospital de Puerto Cortés, lo cual ha favorecido a más de 15.000 bebés y sus respectivas familias.

En lo relativo a su compromiso con el Planeta, impulsa programas integrales de reciclaje, reutilización y reducción de desechos. Además, ha instalado paneles solares para la generación de energía fotovoltaica limpia y utiliza grúas Pórtico que regeneran energía durante el descenso del spreader. En paralelo, la empresa se ha comprometido a reducir un 15% anual sus emisiones de CO2 y realiza estudios anuales de opacidad vehicular, en cumplimiento con el reglamento nacional sobre emisiones contaminantes, asegurando así una operación más limpia y sostenible.

Como la seguridad es prioridad, OPC implementa análisis de riesgo, simulacros, gestión de contratistas y programas de manejo de emergencias, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos. La empresa también mide su impacto mediante indicadores de desempeño ambiental y social, con una meta de reducción del 15% anual en emisiones, y cuenta con licencia ambiental categoría 4.

ACCIONES QUE LA HACEN SOSTENIBLE

OPC promueve una cultura basada en el respeto, la seguridad, la diversidad y el bienestar de su gente.

Para garantizar transparencia y ética en su gestión, cuenta con el sello interna- cional de “Logística Justa”, otorgado por la Organización Mundial de Ciudades y Plataformas Logísticas (OMCPL).

Está certificada bajo los estándares ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Cumple con los códigos IMDG y PBIP, que respaldan su operación segura, sostenible y responsable.

3 LOGROS IMPORTANTES

Ha invertido más de US$1,4 millones en programas sociales, lo que ha beneficiado a más de 300.000 personas.

Ha reciclado más de 70 toneladas de desechos, construyó un colector sanitario conectado al sistema municipal y optimizó el uso del agua al reutilizar el 60% en su área de lavado.

Ha conectado el crecimiento, el desarrollo y la operación de Puerto Cortés al progreso del país, ya que aspira no solo a ser una compañía rentable, sino también a mejorar las condiciones económicas, sociales y medioambientales de las personas.