Ookla revalida a Metrocom por tercer año como el proveedor de internet fijo más rápido de Costa Rica

El prestigioso Speedtest Award destaca a la empresa costarricense por su liderazgo en latencia, consistencia y velocidad, consolidando su posición como referente en conectividad.

Por Revista Summa

La empresa de telecomunicaciones, Metrocom logra la certificación del Speedtest Award, el máximo reconocimiento que otorga Ookla a las redes de internet fijo. Este logro, basado en pruebas de usuarios reales, confirma que la empresa ofrece la conexión más rápida del país, afianzando su posición como un referente de calidad y fiabilidad.

Metrocom obtuvo el premio con un puntaje de 76,33 en el “Speed Score” de Ookla, superando de manera significativa a sus competidores. Este puntaje se determina a partir de una evaluación integral que considera tres variables clave que definen la calidad del servicio: latencia, consistencia y velocidad de descarga y subida.

En el estudio, Metrocom sobresalió en las tres categorías:

· Latencia: Metrocom registró la latencia más baja entre los proveedores evaluados. Un menor tiempo de respuesta es vital para una conexión fluida en actividades como videollamadas, streaming o para los juegos en línea.

· Consistencia: La empresa se destacó por la estabilidad y confiabilidad de su servicio, ofreciendo velocidades constantes de bajada y subida. Esta fiabilidad es fundamental para una experiencia sin interrupciones, ideal para el streaming y el trabajo remoto.

· Velocidad: Metrocom lideró en velocidades promedio, con 595.97 Mbps de descarga y 591,19 Mbps de subida. Estas velocidades superiores permiten a los usuarios realizar múltiples tareas simultáneas, navegar con fluidez y descargar archivos grandes en segundos.

José Mora Castro, Gerente General de Metrocom, expresó su satisfacción por el reconocimiento “este premio es un reflejo del compromiso de Metrocom con ofrecer la mejor experiencia de internet a nuestros clientes. Nos enorgullece recibirlo por tercer año consecutivo y ser los mejores en cada una de las variables que determinan la calidad del servicio”.

“Trabajamos arduamente para superar las expectativas de nuestros clientes y posicionar a Costa Rica como un referente regional en conectividad”, agregó Mora.

La metodología de Ookla se basa en un riguroso proceso de análisis de datos, que incluye la recopilación de pruebas realizadas por los usuarios en su plataforma, un filtrado para garantizar la precisión de los datos y una agregación que refleja fielmente la experiencia real de los consumidores. Este premio reafirma el liderazgo de Metrocom como un actor clave en la infraestructura digital de Costa Rica.

El “Speed Score” final se calcula a partir de las muestras válidas, ponderando de forma específica los valores de percentiles relevantes. Esto asegura que el puntaje otorgado sea estadísticamente significativo y represente la realidad del estudio.

En el caso de Costa Rica, Ookla analizó 4,455,195 pruebas iniciadas por los usuarios, lo que le permitió determinar el “Speed Score” de 76,33 para Metrocom durante los dos primeros cuatrimestres del año.

Metrocom recibe un segundo premio por parte de Ookla

Además, este año Metrocom recibe un segundo reconocimiento por parte de Ookla y es “A la mejor experiencia en videojuegos”.

El premio “A la mejor experiencia para videojuegos” se basa en el Game Score™ de Ookla, que mide cómo se comporta la conexión en condiciones reales, realizando pruebas directas hacia servidores de videojuegos. En esta categoría se evalúan cuatro elementos clave que determinan la calidad de una partida en línea como la latencia, el Jitter (la estabilidad de esa señal) y la velocidad de descarga y subida.

Para este reconocimiento lograron un Game Score de 84,75, y una latencia de 92,77 y un game jitter de 9.89.

Luis Abellán, gerente comercial de Metrocom menciona que “este año, nuestra celebración es doble. No solo hemos sido premiados por la calidad de nuestro servicio de internet, sino que también hemos recibido el reconocimiento a la mejor experiencia para videojuegos. Este premio, basado en el Game Score™ de Ookla, es especialmente significativo. Los videojuegos son cada vez más importantes para nuestros clientes y lograr una conexión que responda a sus exigencias es un desafío importante. Ser líderes en este segmento nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso de ofrecer un internet de alto rendimiento, capaz de satisfacer las necesidades de un mercado cada vez más conectado”.

Ambos galardones reafirman el liderazgo de Metrocom como el proveedor de internet fijo que ofrece la mejor experiencia en Costa Rica, destacándose por su compromiso con la calidad, la innovación y la satisfacción de sus clientes.