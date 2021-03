ONU congratula a Costa Rica por su liderazgo entre las economías emergentes

Temas ambientales, pandemia y recuperación económica dominaron el encuentro entre la alta funcionaria y el mandatario.

Por Revista Summa

La vicesecretaria de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Amira Mohammed, congratuló a Costa Rica por el liderazgo demostrado entre las economías emergentes, durante el último año en el que el planeta ha vivido con la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19.

El presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, agradeció tanto las palabras de la alta funcionaria de la ONU, como el apoyo recibido durante estos meses, tan complejos para el mundo entero. “Apreciamos mucho el apoyo de la Secretaría General y el suyo propio, Amina. Esta es la primera (reunión) bilateral que tenemos, nos hemos encontrado varias veces y hemos notado que somos afines”, apuntó el mandatario.

El encuentro bilateral tuvo lugar esta mañana, mediante una plataforma de comunicación, previamente a que el mandatario participara como orador de cierre de la Cuarta Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.

Durante la reunión, Mohammed y Alvarado discutieron acerca de temas ambientales, pandemia y recuperación económica. “Es necesario poner sobre la mesa el tema de que el mundo en desarrollo no va a poder recobrarse si no hay apoyo de las naciones ricas. Las naciones ricas no van a poder recuperarse, si esa recuperación no pasa por la recuperación de las economías en desarrollo. Por eso, tenemos que seguir impulsando iniciativas como FACE”, agregó el presidente.

El Fondo para Aliviar la Economía COVID-19 (Fund to Alleviate COVID-19 Economics – FACE, en inglés), es una instancia de solidaridad internacional ante la recesión económica causada por la pandemia e instrumento para impulsar una recuperación sostenible.

Tanto Alvarado como Mohammed, concordaron en que se debe asegurar una vacunación para el mundo entero, que sea accesible como un bien público global. “Esto necesita un gran impulso, y las Naciones Unidas puede dar ese impulso. El objetivo es tener vacunación rápida y para todos”, añadió el gobernante.

Además, el mandatario volvió a insistir en el gasto armamentístico: “La cantidad de plata que se gastó en armas el año pasado ($1.3 trillones) es la más alta cantidad desde la guerra fría. El mayor reto es vacunar a la gente y recobrarnos, y no estamos gastando en esto. Son los gobiernos los que están gastando en armas, pueden invertirlo en cosas que den trabajo y activar la economía”.

La vicesecretaria Mohammed finalizó: “Estamos en la misma página, pensamos igual. Debemos financiar más el desarrollo. Veo más oportunidades de los retos que tenemos, en cada reto hay varios caminos”.