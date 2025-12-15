OEA exige a Honduras iniciar “de inmediato” el escrutinio especial de las elecciones

El retraso del recuento se debe a fallas técnicas en el sistema que los vierte, lo que ha generado críticas de partidos políticos, observadores internacionales y sectores de la sociedad civil.

Por EFE

La misión electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) instó este lunes a las autoridades electorales hondureñas a iniciar “de inmediato” el escrutinio especial de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, que han sufrido retrasos por obstáculos administrativos y procedimientos tecnológicos pendientes.

“La Misión hace un llamado urgente a las autoridades electorales para que se dé inicio de inmediato al escrutinio especial y se busquen todas las vías posibles para obtener los resultados oficiales en el menor tiempo posible”, declaró el jefe de la misión, Eladio Loizaga, durante una sesión extraordinaria del consejo permanente de la OEA.

“La dilación actual en el procesamiento y publicación de resultados es injustificable”, añadió.

El escrutinio de las elecciones generales se reanudó el domingo con Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional y respaldado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, al frente del conteo, mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha podido iniciar el recuento especial de las actas con inconsistencias, que se realiza de forma separada.

Asfura se mantiene al frente con 1.305.033 votos (40,54 %) con un ajustado margen frente a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.261.849 papeletas (39,19 %), según el 99,80 % de las actas.

El retraso del recuento se debe a fallas técnicas en el sistema que los vierte, lo que ha generado críticas de partidos políticos, observadores internacionales y sectores de la sociedad civil, con disputas internas dentro del CNE y las denuncias de fraude por parte del oficialismo.

“La autoridad electoral debe tomar decisiones de forma expedita que permitan agilizar el proceso, pues, a estas alturas, resulta inaceptable culpar al software o a la empresa proveedora”, aseveró Loizaga.

El también excanciller paraguayo aclaró que se han detectado atrasos, pero “no hay indicios que hagan dudar de los resultados”.

“La circulación de narrativas de fraude a lo largo de todo el ciclo electoral provenientes del oficialismo, de la oposición, e incluso desde una de las autoridades electorales, le han hecho un gran daño a la institucionalidad democrática”, denunció.

Además, señaló que algunas declaraciones realizadas por líderes internacionales podrían haber incrementado la incertidumbre del proceso, por lo que abogó por la prudencia.

Este mensaje se da en el contexto de la condena del Parlamento hondureño a la injerencia de Trump en el proceso electoral.

Por su parte, el representante de Honduras, Roberto Quesada, cargó contra algunos embajadores de la OEA y aseguró que “por quedar bien con un país más grande o alguien que está arriba, son capaces de insultar a funcionarios que no conocen”.

La misión de la OEA, explicó Loizaga, pudo constatar que las elecciones se desarrollaron “con normalidad y con una alta asistencia a las urnas”, salvo por algunos incidentes aislados en algunos municipios del país.