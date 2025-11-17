Observabilidad e IA, la combinación que marcará el 2026 en las empresas

En una economía donde la disponibilidad tecnológica es sinónimo de competitividad, las plataformas inteligentes de observabilidad se consolidan como aliadas estratégicas.

Por Revista Summa

En un panorama empresarial cada vez más exigente, las compañías grandes y pequeñas deben diferenciarse ofreciendo una experiencia excepcional a sus clientes, resolviendo problemas con rapidez y asegurando servicios ágiles y efectivos. Ante esta necesidad crucial, GBM, líder en servicios de TI y soluciones tecnológicas, anuncia el lanzamiento de servicios de Observability Center con visibilidad total a través de tecnología predictiva e Inteligencia Artificial (IA).

Esta plataforma de vanguardia está diseñada para transformar las operaciones de negocio en tiempo real, y es esencial en la evolución del desarrollo y las operaciones (DevOps). Además, ha revolucionado la manera en que las empresas gestionan sus sistemas. Lo más destacado del servicio de GBM es que ya no se limita a responder a incidentes, sino que incorpora análisis predictivo y correlación de eventos, lo que permite a las organizaciones anticiparse a los problemas mediante la identificación de patrones y tendencias.

Al ofrecer información oportuna y precisa, esta solución es fundamental para reducir la incertidumbre. Se espera que para el 2026, de acuerdo con estudios realizados por la consultora Gartner, el 70% de las organizaciones que apliquen correctamente la observabilidad, puedan reducir de manera significativa el tiempo que les demande la toma de decisiones, lo que les otorgará una ventaja frente a la competencia.

“La observabilidad no solo permite recopilar información valiosa sobre el funcionamiento interno de una organización, sino que, al integrarla con Inteligencia Artificial (IA), se transforma en una herramienta capaz de detectar patrones, predecir fallos y optimizar operaciones de manera autónoma”, explica Christian Zelaya del departamento de Soluciones Digitales de GBM. Esto se traduce en una visión integral en tiempo real, posibilitando resolver los problemas antes de que afecten al usuario final.

El Observability Center actúa como una suerte de “torre de control digital” que las compañías necesitan en la actualidad para disminuir la complejidad de su entorno de IT. Para lograr esta capacidad de respuesta y anticipación, GBM integra tecnologías de primera línea que permiten eliminar cuellos de botella inesperados, sobre-costos en la nube, experiencias de usuario deficientes y tiempo de inactividad no planificado.

El beneficio clave que diferencia este nivel superior de servicio en la detección de patrones es la capacidad de anticipación, transformando la operación de ser reactiva a ser predictiva y proactiva. Esta diferenciación se logra mediante la incorporación de capacidades tecnológicas avanzadas de análisis predictivo y correlación de eventos. Esto permite ir más allá de la respuesta a un incidente ya ocurrido y anticiparse a los problemas.

¿De qué manera? A partir de la identificación de patrones y tendencias operativas, lo que facilita a los equipos de trabajo operativos y de desarrollo tecnológico ser proactivos y predictivos. Además, la plataforma de observabilidad aplica modelos de Inteligencia Artificial para identificar y reducir las anomalías, de manera tal que los problemas de identificación puedan ser corregidos antes de que escalen.

La plataforma se basa en dos herramientas que son el corazón de la observabilidad. Una de ellas es Instana de IBM, que actúa como un radar avanzado, detectando en tiempo real cada micro servicio, cada transacción y cada experiencia del usuario. Por su parte, Turbonomic, también de IBM, ofrece inteligencia operativa y funciona como un copiloto con inteligencia artificial que ajusta automáticamente los recursos según la demanda, asegurando que todo funcione con eficiencia, sin demoras ni sobrecargas.

La combinación de estas tecnologías genera un impacto significativo y positivo en el negocio. Al ofrecer información precisa, ofrece a quienes sean los encargados de tomar decisiones la posibilidad de basar sus estrategias en datos concretos, maximizando la efectividad.

Además, el hecho de que la plataforma permita detectar y resolver problemas de manera proactiva, garantiza una experiencia más fluida y positiva de los servicios, lo que mejora la satisfacción de los usuarios, fidelizándolos.

Finalmente, y como consecuencia de su constante optimización que se adelanta a la aparición de posibles cuellos de botellas o ineficiencias del sistema, ayuda a aumentar la productividad y a acelerar la velocidad de entrega. Con la automatización de procesos y tareas, los equipos se enfocan en actividades más estratégicas.

Esta solución resulta esencial para sectores donde la disponibilidad, el rendimiento y la seguridad son factores críticos. En Banca y Finanzas, permite identificar patrones sospechosos y prevenir fraudes. En Retail, asegura que las tiendas en línea operen sin interrupciones. De igual forma, en Salud, evita caídas en plataformas de gestión de pacientes e historiales médicos, garantizando la continuidad del servicio. En Telecomunicaciones y Manufactura, contribuye a mantener la operación sin interrupciones al detectar fallos en los equipos de producción antes de que provoquen demoras o costos adicionales.

El Observability Center de GBM es altamente flexible y escalable, siendo adecuado para empresas de todos los tamaños, desde PyMEs hasta grandes corporaciones, adaptándose a las necesidades específicas de cada industria para maximizar el valor y la eficiencia operativa.