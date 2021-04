Nueva York «reabrirá por completo» el 1 de julio, o antes

La ciudad ha administrado 6,2 millones de dosis de vacunas anticovid -un 36 % de la población ya está inmunizada.

Por EFE

La ciudad de Nueva York «reabrirá por completo», recuperando la capacidad máxima de sus negocios y oficinas, el próximo 1 de julio animado por las altas cifras de vacunados, anunció este jueves en un programa televisivo su alcalde, Bill de Blasio, aunque según el gobernador, Andrew Cuomo, esta reapertura se podría adelantar.

«Estamos listos para que abran las tiendas, los negocios, oficinas, teatros, con toda su fuerza. Estamos viendo que la gente se ha vacunado en cifras extraordinarias (…). Va a ser el verano de la ciudad de Nueva York», dijo el alcalde en el programa «Morning Joe», del canal MSNBC, antes de confirmarlo poco después en una rueda de prensa.

El anuncio del alcalde se produce más de un año después de que se impusieran las primeras restricciones a la actividad económica con la llegada del coronavirus a la Gran Manzana, que se convirtió en epicentro de la pandemia durante la primavera de 2020.

En respuesta a las palabras del regidor de Nueva York, el gobernador del estado, cuya relación con De Blasio está muy deteriorada, se mostró reacio a hacer predicciones, calificó de irresponsable el anuncio del alcalde y zanjó que la apertura podría producirse antes.

«¿Julio?, está mayo y junio, ¿Qué pasa en mayo, qué pasa en junio? Me gustaría que la deseada reapertura fuera antes de esa fecha, no quiero esperar tato. Pienso que si hacemos las cosas que debemos hacer podemos reabrir antes», aseguró Cuomo, que no obstante, no adelantó fechas.

La ciudad ha administrado 6,2 millones de dosis de vacunas anticovid -un 36 % de la población ya está inmunizada- y ha visto descender sustancialmente la media de contagios, hospitalizaciones y fallecimientos en la última semana.

«Creo que la gente va a ir en bandada a la ciudad de Nueva York porque quieren vivir otra vez», apostilló el primer edil, que hace una semana anunció la mayor campaña de promoción turística de la historia de la ciudad para atraer visitantes de cara al verano.

De Blasio no dio detalles sobre esta reapertura «completa» aunque precisó que la reapertura significaba que los restaurantes, los bares, las tiendas, los pequeños, negocios, los gimnasios, los estadios, las salas de conciertos, los museos y los teatros podrán abrir al 100 % de su capacidad.

Su administración ha fijado hasta ahora la apertura de los teatros de Broadway para septiembre, y la de las escuelas también para el otoño.

El 1 de julio, además, implicaría que ya han pasado las fechas de algunas de las marchas multitudinarias más conocidas de la ciudad, como la Marcha del Orgullo LGTB o el Desfile de Puerto Rico.

El gobernador del estado, Andrew Cuomo, ha fijado para principios de mayo el levantamiento del toque de queda en los restaurantes, tanto dentro como en las terrazas, y para esas fechas se permitirá también sentarse en las barras de los bares.