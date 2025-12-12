Nueva World App: chat encriptado y pagos globales para todos

La súper app creada para los humanos en la era de la IA se convierte en la billetera digital más utilizada del mundo.

Por Revista Summa

Tools for Humanity, la empresa tecnológica que construye para los humanos en la era de la IA presentó hoy la nueva World App, una súper app para la era de la inteligencia artificial que reúne mensajería encriptada, acceso financiero global y prueba de humanidad anónima. El lanzamiento incluye el despliegue de World Chat, herramientas financieras transfronterizas ampliadas y mejoras en World ID. Los cofundadores Sam Altman y Alex Blania revelaron la nueva experiencia durante un evento en vivo, “Unwrapped”, en la sede de la compañía en San Francisco.

Internet y la forma en que interactuamos en línea están cambiando rápidamente a medida que avanza la IA. La red World aspira a funcionar como una capa fundamental de confianza y verificación para plataformas y servicios digitales, con World App como puerta de entrada. Hoy, casi 40 millones de personas usan la aplicación y casi 20 millones han verificado su World ID. En septiembre, World App se convirtió en la billetera digital más utilizada del mundo por usuarios activos mensuales (Fuente: SensorTower, self-custodial wallets – Monthly Active Users, September 2025), y la adopción continúa creciendo: alguien se registra en la app cada 1,7 segundos. Cada 3,6 segundos, alguien se verifica en un Orb.

“World muestra cómo podría verse un internet verificado por humanos – y lo diferente que se siente cuando sabes quién es real”, dijo Tiago Sada, Chief Product Officer de Tools for Humanity. “World App es un lugar donde las personas pueden comunicarse, enviar activos digitales, ahorrar, invertir y usar aplicaciones en una experiencia fluida y unificada. Estas funciones no son experimentales: son útiles hoy, y son solo el comienzo de todo lo que un ecosistema digital centrado en las personas puede desbloquear.”

World Chat: Mensajería para Humanos

World Chat es una experiencia de mensajería segura y encriptada, creada para la autenticidad, la privacidad y la conexión humana. Integrada directamente en World App, esta función representa un paso importante hacia una capa de comunicación centrada en las personas.

Funciones de World Chat:

● Mensajería entre humanos verificados: Burbujas azules y grises indican si un contacto es un humano verificado a través de World ID.

● Cifrado de extremo a extremo: Los mensajes de World Chat están protegidos por el protocolo XMTP, que proporciona cifrado de extremo a extremo que cumple o supera el estándar establecido por Signal —sin requerir un número de teléfono y sin recopilar metadatos.

● Pagos globales integrados: Las personas pueden enviar o solicitar activos digitales al instante a la dirección de la billetera de su contacto directamente dentro del chat, en múltiples países y sin comisiones dentro de la app.

● Mini Apps dentro de las conversaciones: Aplicaciones de terceros —como los mercados de predicción Kalshi y Polymarket, juegos y herramientas financieras— ahora funcionan dentro de los hilos de mensajes, permitiendo experiencias interactivas sin salir del chat.

● Fotos de perfil resistentes a deepfakes: Próximamente, las personas podrán verificar opcionalmente que su foto de perfil coincide con su rostro real, mejorando la confianza en interacciones de citas, comercio y comunidad.

Una Cuenta Global: Nuevas Funciones Financieras

La versión actualizada de World App amplía el acceso financiero al permitir que las personas accedan y utilicen activos digitales a través de fronteras con facilidad, todo desde dentro de la misma aplicación.

Las actualizaciones principales, donde estén disponibles, incluyen:

● Cuentas virtuales: Impulsadas por Bridge, las cuentas virtuales en dólares estadounidenses están disponibles en 18 países, incluidos Estados Unidos, Japón, Singapur, Corea del Sur, Taiwán y toda América Latina. Los usuarios pueden recibir pagos de nómina directamente en World App y agregar fondos desde su banco a través de socios compatibles, lo que les permite gastar USDC sin comisiones dentro de la app.

● Soporte multi-activos: Los usuarios ahora pueden mantener una variedad de stablecoins, incluyendo USDC, EURC, wMXN, wARS, wCLP, wBRL, wPEN y wCOP, sin comisiones dentro de la aplicación.

● Gana: Hasta 16% APY, impulsado por Morpho y protegido por las salvaguardas de World ID, que garantizan una persona–una cuenta.

● Activos ampliados: Compatibilidad con más de 100 activos digitales.

● Gasto en el mundo real: Pagá en más de un millón de puntos de venta en Argentina usando códigos QR. World Card, que se lanzará en el primer trimestre, llevará Apple Pay y pagos sin contacto (tap-to-pay) a Estados Unidos y otros mercados.

World ID: Aumentando la Confianza en Línea

Tools for Humanity también presentó nuevas capacidades de World ID que hacen que las interacciones digitales sean más auténticas y confiables, especialmente en áreas sensibles como las citas en línea. Estas actualizaciones siguen al anuncio de abril sobre su alianza con Match Group, comenzando con Tinder Japón.

Como parte de este lanzamiento, Tools for Humanity presentó nuevas capacidades de World ID:

● Insignia de humano verificado: Una nueva insignia que ayuda a los usuarios a generar confianza y reducir la suplantación de identidad en plataformas de citas.

● Verificación de edad con preservación de la privacidad: Las personas ahora pueden demostrar que están por encima de cierta edad sin revelar detalles de su identidad.

● Integración con Tinder: Tinder ahora utiliza la insignia de humano verificado y la verificación de edad con preservación de la privacidad, comenzando en Japón.

Hacia un Internet Más Humano

Estas actualizaciones representan un paso importante hacia un mundo digital más seguro, más útil y más confiable. Al combinar proof of human, mensajería y acceso financiero en una sola plataforma global, Tools for Humanity está ayudando a construir la infraestructura fundamental para un internet más humano.