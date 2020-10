Nueva tecnología israelí escanea la piel y detecta contagio potencial de Covid-19

El software monitoriza los cambios en cinco signos vitales claves comunes en casi todas las infecciones por coronavirus.

Por Revista Summa

Una nueva tecnología israelí, que se podrá descargar en cualquier smartphone o dispositivo digital, escanea a través de la cámara las señales vitales del usuario y es capaz de detectar un contagio potencial de Covid-19.



La empresa emergente Binah.ai ha ideado una tecnología que logra obtener datos médicos a través de cualquier cámara.



“La idea es que esta aplicación sirva para que cada persona se pueda medir las señales vitales usando la cámara de su teléfono, o de cualquier dispositivo electrónico, antes de viajar, reservar en un restaurante o asistir a un concierto, por ejemplo”, explicó el director ejecutivo de Binah.ai, David Maman.



El software escanea la piel e interpreta los signos que los epidemiólogos relacionan con una posible infección de coronavirus.



¿Cómo funciona?



“Nuestra tecnología analiza la luz que devuelven los pómulos de las personas a la cámara”, explicó Maman. “Si la persona está con mascarilla, o anteojos o sombrero, el software sabe también analizar la frente, por ejemplo”, agregó.



El software monitoriza los cambios en cinco signos vitales claves comunes en casi todas las infecciones por coronavirus: frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria, nivel de estrés mental y variabilidad de la frecuencia cardíaca. A finales de este año será añadido un sexto signo vital, la presión arterial, según informa su página web.



Todo el proceso, desde el escaneo hasta el resultado, demora menos de un minuto, y los resultados tienen entre el 80% y el 99% de precisión.



“Si la saturación de oxígeno no está por debajo de 94, la frecuencia respiratoria no está por encima de 20 y la temperatura no supera los 38 grados, es muy probable que la persona medida no tenga ningún síntoma de Covid-19”, indicó Maman.



Los inventores de la aplicación querrían que se integre a los sitios de restaurantes, aerolíneas, teatros y aeropuertos para que en el proceso de compra de billetes o reservas se escanee el rostro del cliente con la cámara de su ordenador o dispositivo móvil para generar una evaluación al instante y verificar si está saludable.



En caso de que sus signos vitales no parezcan normales, el sistema le recomendará hacerse una prueba de Covid-19. Si los nuevos tipos de pruebas dan resultados rápidos y precisos, eso podría permitir a un viajero o comensal continuar con su reserva, o ir rápidamente a la cuarentena.



Sin conexión a internet



La aplicación no requiere una conexión a internet, ya que todo el proceso se realiza en el dispositivo, asegurando la privacidad de los datos.



El software no depende del reconocimiento facial ni del video. Mide variaciones casi imperceptibles en el tono de la piel, tanto del rostro como de un dedo. La aplicación funciona en ambas cámaras frontales.



La compañía está a la espera de obtener la aprobación de la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), para entornos médicos. Actualmente, Binah se considera un producto de bienestar que no da diagnósticos, por lo que no requiere certificación.



La empresa ha completado ensayos clínicos en India, Nepal y Japón, y actualmente tiene uno en Estados Unidos.