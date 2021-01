Nueva Fusión entre J.Cain & Co y Colon Import & Export fortalece Hub logístico de Panamá

La empresa se ha convertido en la primera compañía panameña especialista en operaciones de centros de distribución de gran escala.

Por Revista Summa

J. Cain & Co, empresa líder en servicios logísticos para compañías multinacionales que utilizan a Panamá como centro de distribución para Latinoamérica y el Caribe, celebra con orgullo sus 70 años consolidándose como líder en el sector.

A partir del 1 de enero de 2021, J. Cain & Co. se fusiona con Colon Import & Export, y, fruto de esta alianza, la empresa se posiciona como líder en este mercado con la mejor infraestructura, talento humano, y tecnología. Esta fusión, sumada a la alianza estratégica que el grupo tiene con DHL, hace que la plataforma logística del país sea más robusta y competitiva, permitiendo a las grandes empresas multinacionales contar con un proveedor logístico de Clase Mundial, facilitando de forma eficiente el envío de mercancías a todos los mercados en Latinoamérica desde Panamá.

Durante estos 70 años, J. Cain & Co, ha experimentado un crecimiento progresivo y sostenido que le ha permitido convertirse en la primera compañía especialista en operaciones de centros de distribución de gran escala. Inició operaciones con solo 500 mts2 y en la actualidad supera los 145,000 mts2, con centros de distribución en el Atlántico, en la Zona Libre de Colón y en el Área Económica Especial de Panamá Pacífico, diseñados para servir a distintos sectores, como lo son el Farmacéutico, Dispositivos Médicos, Salud Animal, Agroquímicos, Consumo Masivo, Tecnológico, Electrónica, Industria, Ropa y Calzados, Retail, y Licores. J. Cain & Co. cuenta con la experiencia, talento humano y facilidades para implementar su centro de distribución a la medida.

De acuerdo con Luis Carlos Motta, CEO de J. Cain & Co., “Desde nuestros inicios hemos mantenido altos estándares en todos los procesos, realizando una gestión de logística de alta calidad, adaptándonos siempre a los cambios que demanda este sector. Hoy más que nunca, seguiremos apostando a la innovación y a la agilidad de procesos para continuar apoyando a nuestros clientes con todas sus necesidades logísticas, controlando la cadena de suministro de sus productos desde las fábricas de producción, hasta las manos de los consumidores, respondiendo con eficiencia a la demanda de cada cliente”.

“Junto a nuestro equipo de excelencia operacional y con tecnología de vanguardia seguiremos siendo el socio logístico de referencia para las empresas multinacionales impulsando sus estrategias de negocio y mejorando la experiencia de sus clientes”, puntualizó Luis Carlos.

La mística empresarial de J. Cain & Co, basado en sus valores, ha construido un equipo humano excepcional, apasionado y comprometido con la excelencia. La compañía cuenta con una fuerza laboral de 1,500 colaboradores siendo el recurso humano el activo principal, y reconocida como una de las empresas Great Place to Work. J. Cain & Co. posee diversas certificaciones como BASC, ISO, IATA, OEA, que garantizan la gestión de calidad, procesos y controles adecuados.

Con estos logros J. Cain & Co, refuerza su misión de proveer excelencia en servicios logísticos y de superar las expectativas de los clientes, mientras contribuye al bienestar de sus colaboradores y su compromiso con la comunidad.

Es importante destacar, que, según el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, Panamá ocupó la posición 38 en el ranking global en su último informe del año 2018, siendo J. Cain & Co., un componente de servicios clave en la Plataforma Logística de Panamá. Hoy al conmemorar su aniversario reitera que continuará ofreciendo soluciones logísticas con elevados estándares de calidad, innovación y servicio, siendo un pilar esencial en la economía del país.