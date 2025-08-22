Novex cumple 5 años de crecimiento en Costa Rica y anuncia sus expansiones

Trabaja en la construcción de su tienda más grande en Heredia y su próxima apertura en Liberia.

Por Revista Summa

Con su concepto de “Más que una ferretería”, Novex llegó hace 5 años a Costa Rica para consolidarse como una nueva opción en el mercado costarricense y ofrecer en sus locales más que herramientas y productos de construcción, varios departamentos entre los que destacan hogar, decoración, exteriores, baños, jardinería y mascotas, entre otros.

Hoy ya suma dos tiendas, en Curridabat y en Escazú, su Centro de Distribución (CEDI) en Grecia, un innovador concepto de Pickup Center en Grecia y un robusto Contact Center, para brindar a sus clientes un buen servicio y experiencia de compra. Además, actualmente construye su tienda más grande en Heredia y planea su próxima apertura en Liberia.

Carlos Ramírez, gerente general de Novex, asegura que se sienten muy orgullosos de cumplir 5 años en Costa Rica, de estar aportando al desarrollo del país, con inversión y generación de nuevos empleos, de contribuir con las comunidades donde están ubicados y consolidar un concepto, que ha gustado mucho al consumidor costarricense.

“Novex es un concepto innovador. Nuestro formato combina lo mejor de un homecenter con la especialidad de una ferretería, ofreciendo en un solo lugar soluciones integrales para el hogar, la construcción y el mejoramiento de espacios. Esto nos permite brindar una experiencia de compra práctica, inspiradora y personalizada” afirma Ramírez.

Para Novex su propuesta de valor es haber logrado traer a Costa Rica una experiencia de compra diferente en ferretería, con productos de marcas exclusivas, innovadoras, precios competitivos y servicio al cliente diferenciado.

“Algunos de los atributos que destacan nuestros clientes y que estamos seguros han impulsado la preferencia de Novex y su crecimiento en Costa Rica es la calidad de los productos, la presentación atractiva en la tienda y el acompañamiento cercano de nuestro personal. También, valoran que contamos con amplio parqueo, bajo techo, diferentes formas de pago y alianzas estratégicas para su beneficio”, agregó Ramírez.

Entre sus planes de crecimiento está la apertura de una tienda por año.