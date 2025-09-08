Nombran a Gerente General del Banco de Costa Rica

Proceso de contratación se realizó bajo estrictos parámetros de transparencia y la d esignación se realiza por seis años.

Por Revista Summa

La Junta Directiva General del Banco de Costa Rica informó que el señor Julio César Trejos Delgado fue nombrado como el Gerente General del Banco de Costa Rica. Trejos, quien se encontraba desempeñando el cargo de manera interina desde febrero, asumirá de manera definitiva a partir de este martes 09 de setiembre y por un plazo de seis años.

Esta designación se da una vez concluido el proceso de reclutamiento y selección, el cual fue desarrollado bajo los más elevados y estrictos parámetros de transparencia y garantía de aptitud profesional. Cumpliendo además con los requisitos de idoneidad solicitados en el perfil del puesto, así como con la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional – Ley 1644, el Anexo 12 del Acuerdo SUGEF 8-08, Reglamento sobre autorizaciones de entidades supervisadas por la SUGEF y el Acuerdo CONASSIF 15-22 Reglamento sobre idoneidad y desempeño de los miembros del órgano de dirección y de la alta gerencia de entidades y empresas supervisadas.

La empresa seleccionada mediante un proceso de contratación pública fue Doris Peters & Asociados, quienes realizaron el diseño de las pruebas de capacidades técnicas, académicas y de liderazgo a los oferentes elegibles para asumir las riendas de la institución. Esta empresa ha liderado otros procesos de reclutamiento de posiciones estratégicas en el mercado financiero.

“El proceso desarrollado consistió en comprobar los niveles de conocimiento técnico, de reglamentación nacional e internacional, así como el cumplimiento de requisitos legales para que la búsqueda de competencias respondiera a los más altos estándares de competitividad y servicio. Además, entre los principales criterios de valoración destacaron la orientación a resultados, al trabajo en equipo, visión estratégica y liderazgo ejemplar”, aseveró Mahity Flores Flores, Presidenta de la Junta Directiva General del BCR

Trejos Delgado tiene casi 40 años de trabajar en el sector bancario. Es Máster en Banca y Finanzas, Licenciado en Economía y Administración de Negocios, se destaca por su trayectoria en la generación de estrategias comerciales con enfoque a resultados y vinculación financiera como metodología para incrementar la lealtad y el crecimiento sostenido del negocio. En enero del 2024 ingresó al Conglomerado Financiero BCR en el cargo de Subgerente de Banca Corporativa y Empresarial; en febrero del 2025 fue nombrado por unanimidad como Gerente General interino mientras se realizaba el concurso público respectivo, puesto que ha ocupado hasta la fecha.

De acuerdo con la Junta Directiva General la designación de Trejos asegura seguir impulsando al Conglomerado Financiero BCR en la continuidad de su Plan Estratégico y lo consolida en su misión de ser un Banco universal relevante, enfocado en fortalecer su solidez financiera, apoyar el desarrollo sostenible del país y potenciar la experiencia del cliente.

Este Órgano Director es quien realiza la designación del Gerente General de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, que indica que tiene como atribución esencial “Nombrar y remover, cuando fuere del caso, al Gerente, Subgerente, Auditor y Subauditor del Banco, y asignarles sus funciones y deberes, dentro de las prescripciones de esta ley.”