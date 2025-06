No caiga en fraudes: delincuentes usan enlaces maliciosos para crear billeteras digitales con sus datos

De igual manera, a través del robo de información ocurrido mediante enlaces maliciosos, un delincuente podría realizar compras por internet con los datos que le fueron sustraídos.

Por Revista Summa

En el contexto de un crecimiento en la cantidad de delitos cibernéticos, el Banco Nacional (BN) insiste a sus clientes y a la población en general sobre los riesgos de caer en fraudes digitales mediante el envío de enlaces falsos por mensajes de texto, correos electrónicos o publicaciones en redes sociales, estas prácticas buscan robar sus datos personales y bancarios para crear billeteras digitales o realizar compras en línea y cometer estafas.

Lener Herra, jefe de Prevención de Fraudes del BN, brinda las siguientes recomendaciones:

Registro de billeteras digitales

En ocasiones, una falsa promoción lo lleva a un sitio fraudulento donde usted digita los datos sensibles de su tarjeta, tales como: número de tarjeta, fecha de vencimiento, códigos de seguridad e incluso el OTP que el BN le envía para la comprobación de seguridad. Eso permite al delincuente crear una billetera digital con sus datos, incluso en otro país, y realizar compras o pagos en su nombre.

Compras en línea

De igual manera, a través del robo de información ocurrido mediante enlaces maliciosos, un delincuente podría realizar compras por internet con los datos que le fueron sustraídos, tales como: número de tarjeta, fecha de vencimiento, códigos de seguridad e incluso el OTP que el BN le envía para la comprobación de seguridad.

¿Cómo protegerse?

· Nunca digite datos confidenciales en enlaces no verificados.

· Si no está afiliado a una billetera digital o no está realizando este proceso y recibe códigos OTP o confirmaciones extrañas, repórtelo de inmediato a su banco.

· Si no está realizando una compra en comercio electrónico y recibe códigos OTP o notificaciones inusuales, contacte de inmediato a su banco.

· En caso de sospechar que fue víctima de robo de información, contacte inmediatamente a su entidad financiera para proceder con el bloqueo.

· Nunca brinde el OTP que el Banco le envió a sus medios de contacto registrados a terceras personas; este es de uso personal y se remite solo si usted lo está solicitando para algún trámite que esté gestionando en ese momento.

· Toda vez que reciba un OTP, lea cuidadosamente el mensaje recibido, el cual indica para qué trámite se está enviando. En caso de no haber solicitado un OTP para el fin que se indica, contacte de inmediato al BN.

· Si recibe alguna notificación de transacción que usted no haya realizado, contacte de inmediato al BN.

Mensajes con enlaces maliciosos

Recibir un mensaje de texto, WhatsApp o correo con un link desconocido puede ser el primer paso hacia el robo de su identidad digital. Muchos delincuentes se hacen pasar por bancos, tiendas o instituciones públicas o privadas, utilizando el logo y lenguaje de confianza para engañarle. Al ingresar al enlace, lo llevan a un sitio falso que extrae su información o incluso podrían introducir un virus en su dispositivo.

¿Cómo protegerse?

No abra enlaces que reciba por mensaje de texto, correo o WhatsApp, si provienen de un número o dirección desconocida.

Desconfíe de mensajes que lo amenacen con multas, pérdida de puntos, pérdidas de sus compras, o que lo presionen con urgencia. Los delincuentes utilizan el sentido de urgencia para hacer caer a sus victimas y robar sus datos para estafarlo.

Verifique directamente con la empresa en sus medios de contacto oficiales si realmente tiene una promoción o trámite pendiente.

Si no está esperando un mensaje o no reconoce al remitente, no interactúe.

Promociones falsas en redes sociales

Los delincuentes también utilizan redes sociales para promover productos a precios absurdamente bajos (por ejemplo: un artículo de ¢300.000 a solo ¢5.000). Estas publicaciones suelen contener recomendaciones falsas, creadas por cuentas ficticias (trols).

¿Cómo protegerse?