Ningún vuelo saldrá este lunes de Barajas con destino a Venezuela tras la alerta de EE.UU.

Iberia, que tiene cinco frecuencias semanales entre Madrid y Caracas -la primera este mismo lunes- suspendió sus operaciones el pasado sábado.

Por EFE

Ningún vuelo con destino a Venezuela saldrá este lunes del aeropuerto de Madrid-Barajas, después de la alerta emitida el viernes por la autoridad aérea estadounidense, que instó a “extremar la precaución” al sobrevolar el país suramericano y el sur del mar Caribe.

Entre las aerolíneas que han confirmado la suspensión de sus vuelos al país figura Iberia, así como la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean, la brasileña GOL y la chilena Latam.

Esta mañana ha aterrizado en Madrid-Barajas un vuelo procedente de Caracas, de Plus Ultra, que salió ayer del país latinoamericano; y está previsto también la llegada a las 12:20 horas de otro vuelo de Air Europa desde la capital venezolana, han informado fuentes del gestor de los aeropuertos, Aena.

Otro vuelo de la aerolínea venezolana Estelar tenía prevista su salida la mañana de este lunes desde Madrid y ha sido cancelado.

Air Europa no ha comunicado aun la cancelación de sus vuelos a aquel país, ya que el primero previsto de salida es para el martes 25. Un portavoz de la compañía ha explicado a EFE que están “monitorizando la situación”.

La autoridad aérea estadounidense instó el pasado viernes a los vuelos comerciales a “extremar la precaución” ante lo que considera “una situación potencialmente peligrosa en la región”, aviso que coincide con el despliegue militar de Washington en la zona para presionar al Gobierno de Nicolás Maduro.

La situación se produce en medio del despliegue militar ordenado por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en aguas del Caribe próximas a Venezuela para luchar contra el narcotráfico.

La campaña estadounidense se inició en septiembre y, hasta la fecha, ha consistido en bombardear lanchas de civiles presuntamente vinculadas al tráfico de drogas.

Estos ataques se han extendido a aguas del Pacífico y dejan hasta el momento más de 80 muertos.