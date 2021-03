Nicaragua posiciona a nivel internacional “naturaleza en tierra de lagos y volcanes”

Entre los tesoros naturales de Nicaragua destacan la Isla de Ometepe con 276 kilómetros cuadrados alberga a dos majestuosos volcanes unidos por un corto istmo.

Por Revista Summa

Nicaragua, el país más grande de Centroamérica es un destino multicolor, rodeada de mares, surcada por lagos, bordeada por cerros, montañas y volcanes. Este país de la región ofrece un sin fin de opciones para disfrutar del turismo en ambientes verdaderamente llenos de naturaleza.

La presentación de la oferta turística fue realizada por Nahiry Silwany del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) durante The Best Of The Best 2021, organizado por la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA, por sus siglas en inglés), espacio en el cual el mercado de Europa pudo conocer la oferta turística de la región en la nueva etapa de la industria turística.

Entre los tesoros naturales de Nicaragua destacan la Isla de Ometepe con 276 kilómetros cuadrados alberga a dos majestuosos volcanes unidos por un corto istmo, y es actualmente uno de los destinos naturales preferido por los turistas debido a su ambiente hospitalario. Sus hermosos paisajes, sus dos volcanes, la riqueza arqueológica, sus tranquilas playas y sus numerosas reservas naturales y bosques donde puede apreciarse una importante biodiversidad.

También, la Reserva de Biósfera Bosawás, la cual forma parte del corredor biológico mesoamericano y es la segunda más grande de selvas tropicales en el continente americano, ubicándose como un patrimonio de la humanidad que este país de Centroamérica le regala al mundo. Al hablar de su imponente cordillera volcánica figuran el volcán Masaya, volcán San Cristóbal, volcán Momotombo, volcán Telica, volcán El Hoyo, volcán Cerro Negro. Este último conocido por la oportunidad de realizar turismo de aventura.