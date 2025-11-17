Nestlé Costa Rica recupera el equivalente al 100% de los empaques plásticos que coloca en el mercado

Recuperar una cantidad de plástico equivalente al del volumen de los empaques que comercializa en cada mercado de la región es una aspira­ ción de Nestlé y una meta que ya ha logrado en Costa Rica.

Desde el 2020, Nestlé Costa Rica ha des­viado del relleno sanitario y valorizado más de 3.000 toneladas de residuos plásticos posconsumo. Solo durante el último año, recuperó 711 toneladas de plástico posconsumo versus las 648 to­ neladas de empaques plásticos coloca­ dos, es decir, neutralizó en más del 100% su huella plástica en el país.

“Alineados con la gran visión global de que ninguno de nuestros empaques ter­mine como basura en un relleno sanita­rio o en el medio ambiente, nos llena de profunda satisfacción ser el primer mer­cado de la compañía en América que ha neutralizado de forma sostenida su huella de empaques plásticos posconsumo por cinco años consecutivos”, afirma Sebastián Posteraro, gerente país de Nestlé Costa Rica. Ese importante logro ha sido posible gracias al trabajo conjunto con Geocycle, empresa filial de Holcim, especializada en la gestión integral de residuos no valorizables. Además, cuenta con la validación de EY, or­ ganización auditora a cargo del informe de aseguramiento que verifica el proceso implementado y los datos.