Nestlé Costa Rica recupera el equivalente al 100% de los empaques plásticos que coloca en el mercado

Es un hito importante que la multinacional ha conseguido por 5o año consecutivo.
Por Revista Summa
Recuperar una cantidad de plástico equivalente al del volumen de los empaques que comercializa en cada mercado de la región es una aspira ción de Nestlé y una meta que ya ha logrado en Costa Rica.
Desde el 2020, Nestlé Costa Rica ha desviado del relleno sanitario y valorizado más de 3.000 toneladas de residuos plásticos posconsumo. Solo durante el último año, recuperó 711 toneladas de plástico posconsumo versus las 648 to neladas de empaques plásticos coloca dos, es decir, neutralizó en más del 100% su huella plástica en el país.
“Alineados con la gran visión global de que ninguno de nuestros empaques termine como basura en un relleno sanitario o en el medio ambiente, nos llena de profunda satisfacción ser el primer mercado de la compañía en América que ha neutralizado de forma sostenida su huella de empaques plásticos posconsumo por cinco años consecutivos”, afirma Sebastián Posteraro, gerente país de Nestlé Costa Rica. Ese importante logro ha sido posible gracias al trabajo conjunto con Geocycle, empresa filial de Holcim, especializada en la gestión integral de residuos no valorizables. Además, cuenta con la validación de EY, or ganización auditora a cargo del informe de aseguramiento que verifica el proceso implementado y los datos.
Estrategia integral a lo largo de toda la cadena de valor
La recuperación y valorización de empaques plásticos posconsumo es una de las acciones voluntarias que Nestlé impulsa como parte de su compromiso con la transformación de los sistemas de gestión de residuos. Se enmarca en su estrategia integral de empaques y residuos, fundamentada en tres pilares: usar menos material de empaque, diseñar mejores empaques e impulsar mejores sistemas de recolección y reciclaje.
“En Nestlé somos conscientes que como sociedad tenemos el gran desafío de mitigar el impacto negativo que los empaques plásticos posconsumo mal gestionados causan al ambiente. Para ser parte activa de la solución, tenemos una estrategia que inicia desde el rediseño de nuestros empaques hasta el desarrollo de infraestructura para separación de residuos y la educación a los consumidores finales”, enfatiza Posteraro.
EL IMPACTO DE “RECICLANDO ANDO CON NESTLÉ” EN COSTA RICA
11 puntos de acopio para recuperar cápsulas de café porcionado de NESCAFÉ DOLCE GUSTO y STARBUCKS AT HOME. Se ubican en los Auto Mercado de Guadalupe, Río Oro, Tres Ríos, Moravia, Plaza del Sol, Santa Ana, Escazú, Multiplaza Escazú, La Guácima, Plaza Bratsi y San Francisco.
5 estaciones de reciclaje permanentes, junto a la Alianza Empresarial para la Sostenibilidad, ubicadas en Walmart Curridabat, Guadalupe, Cartago y Alajuela y en Masxmenos Curridabat. Operan de forma continua de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.
Centros de recolección de materiales reciclables, operan en distintas comunidades del país a través de la Eco Móvil. El proyecto, impulsado por Nestlé, Auto Mercado, Coca-Cola, Dos Pinos y la Fundación Aliarse, brinda a los costarricenses más de 12 puntos estratégicos para llevar sus residuos valorizables:
INICIATIVAS QUE PONEN A NESTLÉ CENTROAMÉRICA A LA VANGUARDIA
- Operación cero REsiduos a relleno sanitario en toda la región, incluyendo a Costa Rica. En los últimos cinco años se evitó que más de 30.500 toneladas de residuos terminaran en un relleno sanitario de la región centroamericana.
- 98% de todos sus empaques están diseñados para REciclarse.
- 90% de sus empaques plásticos están diseñados para REciclarse.
- REducción del 21% en el uso de resina de plástico virgen en comparación con 2018.
- “REciclando Ando con Nestlé”, programa de Creación de Valor Compartido (CVC) que promueve un futuro libre de residuos a través de iniciativas para desviar de la naturaleza residuos plásticos, alianzas para la recolección de residuos posconsumo en puntos de venta y la educación para promover hábitos de consumo más responsables entre sus colaboradores y los consumidores finales.