Nayara Springs es el primer hotel en Costa Rica en lograr tres llaves de la guía MICHELIN

Por Revista Summa

En un momento que redefine el panorama hotelero global, Nayara Springs, un exclusivo refugio solo para adultos ubicado en La Fortuna de San Carlos, ha sido galardonado con Tres Llaves de la guía MICHELIN. Este logro histórico convierte a Nayara Springs en el primer hotel en Costa Rica en recibir este prestigioso reconocimiento.

La Guía MICHELIN, tras una exhaustiva evaluación global que abarcó más de 7,000 propiedades en todo el mundo, ha otorgado las Llaves a los alojamientos más sobresalientes. Las Tres Llaves, equivalentes a la categoría de “Estancia Extraordinaria”, que se reservan para aquellos hoteles que ofrecen el pináculo de la comodidad, el servicio y el diseño, asegurando una experiencia que perdura en la memoria de los viajeros.

En la guía destacan a Nayara Springs como una obra maestra de alta gama, solo para adultos, situada cerca del Parque Nacional Volcán Arenal. Con una gastronomía excepcional, pabellones de spa al aire libre, bosques que lo rodean y excursiones al volcán —entre muchas otras actividades—, refleja a la perfección por qué este pequeño país centroamericano es uno de los destinos favoritos de los viajeros internacionales.

Jonathan Rojas, Global PR & B2B Marketing Manager, de Nayara Resorts explica que “en Nayara Resorts celebramos con orgullo el reconocimiento otorgado a nuestra propiedad de Nayara Springs, distinguida con Tres Llaves MICHELIN, las primeras en el país. Este prestigioso reconocimiento, reafirma nuestro compromiso con la excelencia en el servicio, la autenticidad en el diseño y la conexión profunda con el entorno natural y cultural de cada propiedad y su entorno. En palabras de nuestro equipo, esta distinción refleja la esencia de Nayara: crear lugares donde la hospitalidad se vive con alma latina, donde la sostenibilidad y el bienestar guían cada decisión, y donde cada experiencia está pensada para enriquecer, inspirar y sorprender a nuestros huéspedes.”.

“Agradecemos a la Guía MICHELIN por reconocer nuestra dedicación y visión de establecer los hoteles más excepcionales en cada destino, diseñados con el futuro en mente y comprometidos con un turismo verdaderamente transformador y enriquecedor”, agregó Rojas.

El complejo se une a un selecto grupo de 143 alojamientos a nivel mundial que han alcanzado las Tres Llaves, posicionando a Costa Rica en el mapa del lujo y la excelencia hotelera global. Este galardón no solo celebra el estándar de Nayara Springs, sino que también realza la posición del país como un destino fundamental para el viajero internacional que busca una experiencia “Pura Vida”.

El compromiso del hotel con la autenticidad, el servicio impecable y la conexión inigualable con su entorno natural resonó con los rigurosos criterios de los inspectores, quienes buscan establecimientos que actúen como una “puerta abierta al destino”. Nayara Springs no solo cumple con esto, sino que lo eleva, ofreciendo a los huéspedes una aventura de lujo en el corazón de uno de los ecosistemas más vibrantes del planeta.

Por otro lado, el hotel Nayara Atacama, ubicado en Chile, el cual pertenece al consorcio logró dos llaves de parte de la guía MICHELIN. Estos reconocimientos consolidan el trabajo

en atención, experiencia, auténticidad y gastronomía que Nayara Resorts brinda a sus huéspedes.