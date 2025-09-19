n1co: Próspera en la economía digital de manera segura

Por Revista Summa

Desde su fundación en 2022, n1co empresa salvadoreña de soluciones financieras digitales, ha priorizado la inclusión financiera como su propósito central, ofreciendo soluciones accesibles para quienes han estado fuera del sistema bancario. La compañía opera en un ecosistema regulado, cumpliendo estándares internacionales como PCI DSS, KYC y leyes de privacidad de datos, lo que refuerza la confianza y transparencia.

Sus alianzas estratégicas fortalecen la seguridad y su impacto en el desarrollo económico digital de la región.

En un sector donde la confianza es clave, la empresa reafirma su compromiso con la ética, la rectitud y la congruencia, construyendo relaciones sostenibles y un ecosistema financiero más justo e inclusivo.

