n1co: Próspera en la economía digital de manera segura

Por Revista Summa
Desde su fundación en 2022, n1co empresa salvadoreña de soluciones financieras digitales, ha priorizado la inclusión financiera como su propósito central, ofreciendo soluciones accesibles para quienes han estado fuera del sistema bancario. La compañía opera en un ecosistema regulado, cumpliendo estándares internacionales como PCI DSS, KYC y leyes de privacidad de datos, lo que refuerza la confianza y transparencia.
Sus alianzas estratégicas fortalecen la seguridad y su impacto en el desarrollo económico digital de la región.
En un sector donde la confianza es clave, la empresa reafirma su compromiso con la ética, la rectitud y la congruencia, construyendo relaciones sostenibles y un ecosistema financiero más justo e inclusivo.
Puertas que le ha abierta su buena reputación
- Confianza entre inversionistas y aliados estratégicos: La reputación y experiencia previa de los fundadores, junto con la visión de la empresa, fueron fundamentales para atraer una ronda de inversión donde recaudó US$19 millones.
- Atracción y fidelización de usuarios: Cuenta con más de 170.000 usuarios activos y más de 15.000 comercios afiliados en la región, quienes la eligen porque confían en su compromiso con la transparencia, la innovación y la inclusión financiera.
- Posicionamiento como referente en el sector fintech: Se ha consolidado como una empresa seria, responsable y ética, reconocida por impulsar la digitalización de pagos y generar impacto positivo en Centroamérica.