Música creada con sonidos naturales de Costa Rica impulsa la conservación ambiental

Evento Natural Soundscapes Jam combina música costarricense de Mazzk y Hot Quesadillas con la agrupación internacional Alligator Patrol.

Por Revista Summa

Este 21 de noviembre se llevará a cabo el evento gratuito Natural Soundscapes Jam, una experiencia multisensorial apta para toda la familia que combinará: música en vivo, paisajes sonoros reales de Costa Rica, proyecciones audiovisuales de gran formato y tecnología inmersiva.

Producido por House of Dirt y Costaphonics, este evento licenciado por la Marca País esencial COSTA RICA, se realizará en el hotel AC Marriott San José Airport Belén a las 7:30 pm y busca conectar con los sonidos que destacan la experiencia de Costa Rica.

La música en vivo estará a cargo de los artistas nacionales Mazzk, Hot Quesadillas y un pop-up especial de Soultwo. Además, contará con la participación especial del colectivo internacional Alligator Patrol, reforzando la conexión entre la escena musical costarricense y talentos internacionales que mantienen una relación cercana con el país. Alligator Patrol está conformada por los artistas:

Thomas Pridgen — Baterista (The Mars Volta, Snoop Dogg, Residente, Free Nationals)

Bigyuki (Masayuki Hirano) Tecladista (A Tribe Called Quest, Robert Glasper, Bilal)

Jonathan Mones — Saxofonista (Ghost Note, Kamasi Washington, Erykah Badu)

Brad Miller — Bajista (Blaque Dynamite, JD Beck, Oz Noy)

“Desde Costaphonics nos llena de mucho orgullo poder ejecutar actividades gratuitas y para todo público que celebren nuestra biodiversidad, somos un país donde todavía podemos escuchar bosques antiguos y por ende tenemos acceso a los orígenes del lenguaje y de la música a través de nuestros sonidos naturales. Crear comunidad bajo esta perspectiva y que además vaya sobre una estructura que genere ingresos por medio de regalías a nuestros bosques es algo de lo que estamos realmente orgullosos y esperamos continuar haciendo por muchos años” Santiago Roberts, Costaphonics.

Durante la noche se presentarán dos sesiones en vivo de Alligator Patrol (“Get off the internet” y “The Other One”), filmadas en Costa Rica. Además, ambas canciones también son un proyecto esencial COSTA RICA, ya que apoyan el posicionamiento del país como un referente global en sostenibilidad e innovación, al transformar los sonidos naturales del país en experiencias musicales contemporáneas con impacto ambiental directo.

“Proyectos como estos demuestran que la creatividad también puede ser una herramienta de conservación y también une talento y propósito ambiental para recordarnos que las expresiones artísticas pueden inspirar conciencia global y acción concreta para proteger nuestra naturaleza”, afirmó Adriana Acosta, Directora de esencial COSTA RICA.

El proyecto, desarrollado en colaboración con The Listening Planet (TLP) -la plataforma de sonidos naturales más grande del mundo con alianzas activas junto a Naciones Unidas y organizaciones ambientales globales- permitirá que las grabaciones realizadas en ecosistemas costarricenses se conviertan en música distribuida internacionalmente.

Como parte de su modelo de impacto, el 50% de las regalías de cada pieza musical producida con los sonidos naturales se destinará directamente a la conservación de los bosques donde fueron capturadas las grabaciones, generando un círculo virtuoso entre creatividad y desarrollo local.