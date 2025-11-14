Museos y espacios públicos reabren en EE.UU. tras el fin del cierre de Gobierno

La reapertura de la prestigiosa institución fue una sorpresa, pues no se esperaban que su viaje a la capital coincidiera con el fin de la paralización federal, que rompió récords como la más larga en la historia del país.

Los museos y espacios públicos de Estados Unidos vuelven progresivamente este viernes a la normalidad como parte de un calendario escalonado de reapertura tras el fin del cierre del Gobierno federal, que por más de 40 días paralizó los servicios en agencias e instituciones gubernamentales.

Entre ellas, el Instituto Smithsonian de Washington D.C, considerado el complejo museístico más grande del mundo, que abrió las puertas de varias de sus instalaciones, entre ellas el Museo Nacional de Historia Estadounidense (NMAH, en inglés) y el Museo Nacional del Aire y el Espacio, dos de los más visitados de la capital.

Según informó el Smithsonian, el resto de sus museos retomarán su actividad de forma gradual hasta el próximo lunes 17 de noviembre, mientras que una portavoz del Zoológico Nacional comunicó que este reabrirá el sábado. Los parques nacionales también comenzaron a habilitar sus instalaciones para recibir al público.

Desde las 9:30 hora local (14:30 GMT), media hora antes de la apertura del NMAH, los visitantes ya hacían fila para disfrutar de las exhibiciones y actividades del centro, cerrado desde el pasado 12 de octubre. Algunos incluso decidieron arriesgarse con una visita rápida antes de volar de regreso a sus ciudades.

Para la mayoría de visitantes, la reapertura de la prestigiosa institución fue una sorpresa, pues no se esperaban que su viaje a la capital coincidiera con el fin de la paralización federal, que rompió récords como la más larga en la historia del país.

“D.C. es una experiencia muy divertida cuando todo está abierto, pero estoy segura de que no fue fácil hacer cosas con las opciones limitadas que había durante el cierre”, dijo a EFE Meghan, a punto de entrar por primera vez en el museo.

Glenda Ceniza, niñera en la ciudad, también se mostró aliviada por el regreso de estas opciones culturales: “Estamos muy contentos y agradecidos porque hace mucho frío estos días y necesitamos encontrar actividades para los niños”.

Una de las trabajadoras del centro, Andrea Lowther, confirmó el entusiasmo por el regreso de la institución. Tan solo diez minutos después de abrir las puertas, la mujer calculó que cientos de personas ya habían accedido al museo.

Lowther, parte de los más de 600.000 empleados federales suspendidos por la paralización, regresó a su puesto tras más de un mes sin trabajar ni cobrar salario.

Otros 730.000 funcionarios esenciales que trabajaron sin sueldo – como controladores aéreos y agentes del orden – esperan recibir sus nóminas atrasadas en los próximos días.

La escasez de controladores durante el cierre afectó al tráfico aéreo, que continuará restringido al 6 % por los próximos días, y provocó la cancelación de miles de vuelos domésticos.

En el segundo día tras la reapertura, se registran de momento más de 615 cancelaciones y 937 retrasos en unos 40 aeropuertos del país, según el sitio de rastreo Flightaware.

Uno de los visitantes del Museo Nacional de Historia Estadounidense, Ed Muñoz, consideró que la recuperación tras estos 43 días sin actividad no será fácil: “Nada va a volver a la normalidad”.