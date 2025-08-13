Multinacional Eurofins consolida su operación en Costa Rica con nuevas oficinas de alta tecnología

Celebran 7 años de trayectoria en el país bajo el régimen de zona franca y en alianza con PROCOMER, fortaleciendo el papel de Costa Rica como centro estratégico en servicios de tecnología.

Por Revista Summa

En un paso que reafirma su compromiso de largo plazo con Costa Rica, Eurofins, grupo internacional líder en análisis científicos, inaugura oficialmente sus nuevas oficinas corporativas en el país. Este movimiento representa un hito en su consolidación regional tras siete años de operaciones exitosas bajo el régimen de zona franca, con el acompañamiento institucional de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), y responde al objetivo de optimizar recursos y reforzar el papel de la operación en suelo costarricense como una unidad eficiente, sostenible y estratégica dentro de la estructura corporativa de la empresa a nivel global.

La inauguración, que tuvo lugar el 13 de agosto, no marca el inicio, sino la evolución de un modelo que ha permitido a Costa Rica destacar como un hub estratégico de tecnología, desde donde la empresa gestiona funciones críticas como infraestructura, ciberseguridad, soporte y desarrollo de aplicaciones, que dan soporte a distintas unidades de negocio tanto en América, como en Europa.

“Costa Rica nos ha ofrecido un ecosistema excepcional: talento altamente calificado, estabilidad y una política pública visionaria. Esta expansión refleja nuestra confianza en el país y en su capacidad de seguir siendo un actor clave en nuestra estrategia global”, señaló Manrique Alvarado, Site Lead de Eurofins Costa Rica.

Desde el 2018, año en el que la empresa da inicio de sus operaciones en el país, Eurofins ha evolucionado de ser una operación de soporte con solo cinco colaboradores, a convertirse en un centro de excelencia regional especializado en Servicios de Tecnología, con más de 110 empleos directos y con la capacidad de escalar proyectos tecnológicos y analíticos hacia otros mercados, consolidando así un modelo exitoso de nearshoring desde Costa Rica.

Las nuevas oficinas incorporan tecnología de última generación, automatización de procesos y soluciones de eficiencia energética que responden a los estándares globales de Eurofins. Este proyecto forma parte de una estrategia de innovación que busca elevar la calidad y velocidad en los servicios científicos y de soporte que el grupo provee a clientes internacionales en industrias como salud, alimentos y medio ambiente.

Por su parte, el Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar comentó que “la expansión de Eurofins evidencia la consolidación del país como un destino estratégico para operaciones de base tecnológica con alcance global. Esta inversión es el resultado de una combinación entre talento humano altamente calificado, un entorno institucional confiable y un régimen de zona franca que ha demostrado ser una herramienta eficaz para atraer y escalar operaciones de valor agregado. Desde el Ministerio de Comercio Exterior reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de políticas públicas que fortalezcan la competitividad del país y propicien la atracción de inversión extranjera directa que impulse la innovación, la generación de empleo y la transferencia de conocimiento.”

“Nos complace el crecimiento de Eurofins en Costa Rica, especialmente, porque -además de demostrar la confianza que tiene la empresa en los atributos del país para consolidar sus operaciones-, es un actor que impulsa el desarrollo de talento costarricense, la transferencia de conocimiento y refuerza la posición de Costa Rica como un destino estratégico para servicios especializados. Desde PROCOMER seguimos apoyando la atracción y expansión de empresas de IED en sectores estratégicos que aportan al desarrollo sostenible de nuestro país”, indicó Laura López, Gerente General de PROCOMER.

Una consolidación operativa que persigue mantener el sello costarricense

Además del desarrollo profesional interno, Eurofins ha promovido alianzas con universidades y colegios técnicos profesionales (CTPs) durante los últimos tres años, con el objetivo de fomentar el estudio de carreras STEM, desincentivar la deserción escolar y atraer talento joven a su operación. A día de hoy, estudiantes que realizaron su práctica profesional con Eurofins forman parte de la empresa, como colaboradores contratados, consolidando un modelo de desarrollo que apuesta por el talento local.