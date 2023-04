Mujeres transforman el camino en áreas no convencionales de la tecnología

Tiempo de lectura: 3 Minutos

Porcentaje de participación de mujeres en carreras STEM, en Costa Rica, es de un 30% versus un 70% en hombres, según datos del MICITT.

Por Revista Summa

En un mundo cada vez más digital, la tecnología ha evolucionado a pasos agigantados y ha revolucionado la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En este contexto, es importante destacar la participación de la mujer en áreas no convencionales de la tecnología, como el metaverso, la inteligencia artificial, los videojuegos y el desarrollo web y de aplicaciones.

A pesar de que tradicionalmente las carreras en tecnología han estado dominadas por hombres, cada vez son más las mujeres que se están abriendo camino en estos ámbitos, rompiendo barreras y estereotipos de género. El porcentaje de participación de mujeres en carreras STEM en el país es de un 30% versus un 70% en hombres, según datos del MICITT.

Por esta razón, para Globant impulsar organizaciones inclusivas y diversas es un activo estratégico de su negocio y la manera en la que opera. Las empresas, los servicios y los productos diseñados para ayudar al mundo, pueden lograr sus objetivos si cuentan con una fuerza laboral diversa y conectada. La empresa busca alcanzar que el 50% de los roles de liderazgo en la empresa estén cubiertos por mujeres y personas no binarias en 2025.

Mujeres transformando el camino.

En los videojuegos, las mujeres están diseñando personajes, generando escenarios y desarrollando mecánicas de juego que atraen a una audiencia cada vez más diversa. Aunque el universo del gaming sigue siendo un espacio dominado por los hombres, está comenzando a cambiar. En el 2020, las mujeres representaron el 47% del total de los jugadores y el 48% de los jugadores en dispositivos móviles, según un estudio desarrollado por Newzoo y Facebook.

Un ejemplo de esto es el Emerald Team de Globant una iniciativa centrada en la inclusividad, la diversidad y la inspiración que busca acelerar el cambio cultural para las jugadoras del sector. Esta división de eSports de Globant, es un equipo de gaming profesional que promueve el talento tanto masculino como femenino, y motiva a los jugadores a perseguir una carrera en el mundo de los eSports.

Camila Paludi tiene 21 años y se unió al Globant Emerald Team en 2020, convirtiéndose así en la primera mujer Mid Laner de eSports en América Latina y dijo que“Globant está reinventando el juego y ayudando a aumentar la cantidad de mujeres que se involucran en los eSports. Ahora hay más equipos y torneos femeninos que hace dos años, y seguiremos ganando terreno con el paso del tiempo” comenta Camila.

En el campo de desarrollo net, web y de aplicaciones, las mujeres están creando soluciones tecnológicas que hacen la vida más fácil y eficiente. Desde aplicaciones móviles que ayudan a las personas a manejar su salud mental hasta plataformas de comercio electrónico que conectan a pequeños negocios con clientes potenciales, las mujeres están impulsando la innovación en el desarrollo de software.

Alejandra Sequeira, trabaja en Globant y comenta que la oportunidad de ingresar a aprender sobre una nueva tecnología y desarrollarse en un campo no convencional ha sido su mayor reto y logro al mismo tiempo. “Yo entré a Globant como desarrolladora net y me ofrecieron la posibilidad de cambiarme a Salesforce. Considero que trabajo en un área poco explorada en Costa Rica, Salesforce es una tecnología en crecimiento aquí. Además de ello, ser mujer en la tecnología ya es por sí solo un reto, desde la universidad puedes ver que los profesores son hombres, los compañeros son hombres y en los trabajos te encuentras en un grupo de 10 desarrolladores hombres y 2 mujeres”.

Añadió que se ve en el futuro “Siempre desarrollando, es mi pasión y espero poder continuar con ello por mucho tiempo, pero compartir el conocimiento siempre ha sido importante para mí, entonces me veo de alguna manera ayudando a jóvenes tanto a mujeres y a hombres a encontrar su pasión por la tecnología”.

Otra área de la tecnología que cada vez ocupa un mayor nicho de mercado es la automatización de procesos, sistemas y tareas. Jennifer Arias es Analista de Control de Calidad y señala “El manejo de metodologías ágiles, el manejo de herramientas de testing automatizado me han ayudado a realizar tareas muy retadoras, ahora utilizando las mismas herramientas que usan los programadores, y diseñadores web, además vamos a empezar a utilizar inteligencia artificial. Esta ha sido la mejor experiencia laboral de toda mi vida, he crecido en 9 meses lo que me habría tomado en otra compañía unos 5 años o más”

En resumen, las mujeres están destacándose y siendo líderes en áreas no convencionales de la tecnología. Sus aportes están siendo reconocidos y valorados por la industria, lo que demuestra que la inclusión y la diversidad son fundamentales para el avance de la tecnología y para construir un futuro más equitativo y justo.