Mujeres pueden formarse de forma gratuita para trabajar en la industria TIC

Tiempo de lectura: 5 Minutos

Oracle abre nuevas vacantes para ORACLE NEXT EDUCATION (ONE), cursos de programación online y gratuitos.

Por Revista Summa

La historia de la humanidad está llena de mujeres valientes que decidieron romper las barreras que les impedían entrar en un mundo donde anteriormente su rol ha sido excluido, sentando las bases para que hoy industrias en los que ha prevalecido la figura masculina tengan entre sus filas a grandes profesionales liderando las principales organizaciones del país. Pero incluso en sectores como la programación, donde las mujeres fueron pioneras, se siguen observando grandes brechas de género y barreras institucionales que obstaculizan la igualdad de género. De hecho, según la UNESCO, sólo el 3 % de las estudiantes universitarias del mundo escogen realizar estudios en el ámbito de tecnología, y localmente el MinTIC resalta que los graduados de programas relacionados con las TIC son principalmente hombres, mientras que el acceso y la promoción de mujeres es reducida.

En este panorama, las grandes tecnológicas como Oracle, líder en la nube, abrió una nueva ola de inscripciones para ORACLE NEXT EDUCATION (ONE), un programa de inclusión social y formación completamente gratuito para personas mayores de 18 años que no se encuentren actualmente trabajando o estudiando. Para esta nueva oportunidad hace una invitación a las mujeres para que se integren al mundo digital que es cada vez más demandado.

En este sentido, Raelly Muñoz, del programa Oracle ONE, asegura que “programas como ONE son un reflejo de nuestro compromiso con reducir brechas digitales y promover la participación femenina en la industria de la tecnología porque sabemos que permite mejorar sus entornos, optimizar la productividad de las empresas en las que trabajan y brindar una nueva y necesaria perspectiva para la innovación y el avance del sector”.

Las mujeres mejoran la productividad de las organizaciones. Los esfuerzos de diversos sectores que buscan cerrar la brecha de género en el campo laboral y específicamente en el sector tecnológico apuntan a suplir urgentemente la carencia de talento dada la veloz digitalización que está llegando a las industrias. De acuerdo con datos de la Cámara de Empresas de Tecnología de Información y Comunicación (Camtic), Costa Rica tiene un faltante de un 7% de profesionales en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática (STEM, por sus siglas en inglés). Es decir, existe una escasez de talento de unos 5000 profesionales, lo cual torna a este gremio de especialistas en profesionales cotizados y con amplias posibilidades de empleabilidad en el mercado actual.

En este contexto de déficit de talentos, la formación de mujeres en capacidades digitales es una gran oportunidad, especialmente porque esta es una población subrepresentada en el mercado laboral. El estudio IV Edición de la Encuesta Salarial del Sector de Tecnologías de Información 2020-2021, realizado por Deloitte, mostró que en las firmas tecnológicas sólo 16% son mujeres. Lo mismo ocurre en puestos de supervisores de equipo (18%) y gerentes (15%).

En el campo del empleo se incrementa la demanda de personal con competencias técnicas, pero al mismo tiempo en la pandemia el desempleo afectó puestos no calificados y en particular a las mujeres.

Las mujeres con más educación mejoran sus entornos personales. La tecnología es uno de los sectores con mayor crecimiento, en donde las personas encuentran grandes oportunidades laborales y salariales. Sin embargo, son beneficios que solo algunas personas disfrutan debido a la falta de talento capacitado y la escasa diversidad dentro de la industria.

Es por eso que, programas como ONE, son clave para el empoderamiento de la mujer. Abriendo nuevas puertas para su crecimiento profesional e independencia económica en un país donde en 2020, 39,1% de las mujeres que no estaba estudiando, no tenía ingresos propios.

Las mujeres ofrecen una nueva perspectiva para la innovación. Por lo anterior, es rotundamente necesario desarrollar programas, crear conexiones, comprensión y confianza entre diferentes stakeholders para inspirar a más mujeres a vincularse en carreras TIC, más cuando las competencias en estas áreas serán necesarias en los trabajos del futuro.

Para nadie es un secreto que el talento de las mujeres contribuye a generar diversidad, calidad y competitividad en el sistema educativo y en el mercado laboral, por eso es tan importante que las compañías del sector sigan promoviendo iniciativas que impulsen su conocimiento y experiencia. La transformación digital en el mundo se consolida como oportunidad para el talento TIC, incluyendo el femenino.

Hasta el momento de los participantes de ONE el 19 % han sido mujeres. Por esta razón, Oracle pretende ser un puente y conectar a más mujeres a este mundo, incentivando su participación, reduciendo las barreras de acceso e incrementando sus oportunidades en el sector.

“Estamos comprometidos con impulsar a que más mujeres se capaciten en estas carreras. Una mujer en tecnología dispara un efecto multiplicador que beneficia su crecimiento profesional, permitiéndole incrementar considerablemente su salario, mejorar su calidad de vida y la de sus familias e impactar positivamente en nuestra economía”, Amanda Gelumbauskas, líder de Oracle Next Education Oracle Latinoamérica.

Para finalizar, la comunidad de exalumnos AlumniONE tendrá acceso a beneficios adicionales como certificaciones gratuitas cuando estén disponibles y tracks exclusivos de Oracle, como Phyton for Data Science, cloud computing (OCI – Oracle Cloud Infrastructure) y base de datos (MySQL ). La idea de ONE no es solo empoderar, sino integrar a las personas con una metodología y contenidos de calidad, en una comunidad comprometida y colaborativa entre estudiantes, con fácil acceso a los instructores, brindando sentido de pertenencia a todo el ecosistema ONE.

La experiencia de una estudiante. Melissa Barquero es una joven madre costarricense de 33 años. Su vida estaba alejada de la tecnología, tenía estudios en recursos humanos y su experiencia laborar la tenía enfocada en servicio al cliente. Por eso cuando oyó hablar de ONE, Oracle Next Education, pensó que era lo que necesitaba para estar en una nueva dimensión laboral: “Tenía un conocimiento básico de computadoras, como el que la mayoría de las personas sabe. Con ONE uno empieza a caminar poco a poco en el mundo de la tecnología y, al poco tiempo, adquieres una base. Yo duré tres meses más porque quedé fascinada por una ruta alterna adicional en bases de datos”.

Melissa pasó y se certificó en todos los cursos que ofrece ONE. Asegura que es una gran oportunidad para aprender nuevas habilidades, que tocar sacar tiempo para estudiar y hacer los ejercicios y que siempre hay un profesor o un compañero dispuesto a colaborar para resolver dudas. Como ella dice, “no sólo es aprender a programar, nos ayudan con nuestro portafolio de proyectos y eso es muy bueno porque queda evidencia en tu hoja de vida lo que has hecho, pues actualmente es un requisito que solicitan las empresas para contratar”. Y, por supuesto, el de Melissa es en base de datos.

Luego de graduarse, Melissa concursó por una plaza que se abrió en el mismo Oracle. Hoy lleva 3 semanas de laborar como coordinadora de despacho asociado.

Con sus certificaciones en optimización de bases de datos, manipulación de datos con MySQL y Oracle Analytics, Barquero asegura que se siente feliz de haber tomado esta oportunidad de estudiar tecnología e invitó a otras mujeres a que se animen a entrar, sobre todo, por ser un programa gratuito: “En mi grupo no había muchas compañeras, por eso es importante que las mujeres cada vez más se den cuenta de que pueden optar por estudiar carreras tecnológicas, lo que nos abre nuevas oportunidades en el mercado laboral”.

Inscripción. Las inscripciones están abiertas hasta el 27 de marzo de 2023. Para aplicar, el participante debe acceder al sitio web del programa, verificar los requisitos previos y completar el formulario en línea en www.oracle.com/lad/education/oracle-next-education/ .