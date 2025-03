Mujeres más poderosas en los negocios 2025: Alexandra Álvarez, una visionaria con ADN social

Ella es directora administrativa de ULTRAPARK Development Group.

Por Revista Summa

Esta líder es una apasionada de los temas humanísticos y la justicia social. Actúa con honestidad y las puertas de su oficina siempre pasan abiertas porque ama el trabajo en conjunto, la generación de lluvias de ideas y la búsqueda de nuevos proyectos e innovaciones que permitan a la empresa marcar la diferencia en su campo de acción. Así es Alexandra Álvarez, directora administrativa de ULTRAPARK Development Group.

La ejecutiva acumula 19 años de trayectoria en la compañía y afirma, con gran orgullo, que junto a su equipo ha logrado continuar el enorme legado que dejó el fundador Paul Ziegler, quien creyó en Costa Rica, en su talento humano y consagró la visión innovadora y dinamizadora que caracteriza a la organización.

Para ella el nombre ULTRAPARK es sinónimo de solidez, excelencia, reputación renombrada, seguridad y compromiso. Ello explica el porqué se ha consagrado como el desarrollador modelo de parques de oficinas en suelo costarricense, con cuatro Campus Profesionales en operación y con planes de un quinto de uso mixto a futuro.

“Nosotros estamos siempre a la vanguardia. Somos el líder del mercado, el referente, y así hemos sido desde que iniciamos, hace 35 años. Esto es resultado de un constante análisis de qué es lo mejor que podemos hacer y cómo debemos hacerlo. Personalmente creo que, cuando uno hace las cosas bien, la vida, Dios y el universo te devuelven con creces. Hemos invertido mucho en nuestro personal, en la comunidad y hemos tratado de dar el mejor servicio a nuestros clientes siempre, aportando nuestro máximo esfuerzo”, acota Álvarez.

La directora se siente muy orgullosa del prestigio y solidez financiera que ha alcanzado la compañía, lo cual les ha dado flexibilidad para crear nuevos espacios y servicios que se adapten a las necesidades de las operaciones de sus clientes, como Plug and Play, Plug and Play Plus y Lateral.

PROYECTOS QUE HA IMPULSADO JUNTO A SU EQUIPO

Zonas ACTIM: Iniciativa social que capacita a jóvenes en condición de vulnerabilidad en habilidades blandas y técnicas.

Impulso a la equidad de género: Promovió la incorporación de más mujeres al equipo de la compañía y la estandarización de los salarios.

Organización interna: Impulsó el cambio de una estructura de compañía familiar a una con gobernanza empresarial que permite la toma de decisiones en equipo y creó el Departamento de Recursos Humanos, hoy está a cargo de 6 personas.

Capacitación constante del personal: Desarrolla programas especializados que brindan a los colaboradores la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos y crecer.

BREVE BIOGRAFÍA

Graduada de las carreras de Relaciones Internacionales y Derecho. Inició su cercanía en el tema humanístico en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), donde trabajó durante 10 años, como encargada del análisis y otorgamiento del estatuto de refugiados. También colaboró con una iniciativa de la Embajada de Estados Unidos que la llevó, durante tres años, a enseñar sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario a ejércitos en América Latina, entre otros proyectos. Posteriormente, laboró en un bufete de abogados hasta iniciar su camino en ULTRAPARK Development Group, en 2006.