Mujeres ganan terreno en el área de las ciencias y tecnología y acortan la brecha de género

Tiempo de lectura: 4 Minutos

Estos son casos de jóvenes costarricenses que desde ya se preparan para brillar en las ciencias.

Por Revista Summa

Un estudio que realizó la UNESCO hace unos años atrás, indica que América Latina es una de las regiones con más paridad en el ámbito de la ciencia y tecnología, ya que el 45,8 % de las personas

que ejercen una carrera en este ámbito son mujeres. Y, en el caso particular de Costa Rica el 24%

de la población científica son investigadoras.

Es por este contexto, que en Edunámica trabajan en pro de fortalecer las estrategias STEAM (por sus siglas en inglés, Science, Technology, Engineering, Arts and Maths) con todas las beneficiarias de la Asociación, por medio de charlas, seminarios e iniciativas que desarrollan otras organizaciones para que ellas participen y puedan reforzar su conocimiento y habilidad en este campo.

Oscar López, director Ejecutivo de la Fundación Edunámica explica que “en Edunámica nos hemos comprometido en acortar la brecha de género en este campo, a incentivar a las chicas que son parte del programa a perder el miedo de estudiar un campo científico, a motivarlas por medio de charlas enfocadas en ciencia y tecnología de acuerdo con sus intereses, brindarles herramientas que les permita estudiar una profesión en esta área, y enseñarles que las carreras no tienen género”.

“Es por ello, que, en Marco del Día Internacional de la Mujer, queremos presentarles las historias de dos jóvenes que forman parte de nuestro programa, quienes tuvieron la posibilidad de participar en el Programa Ella es Astronauta, una iniciativa de la Fundación She is, para ser parte de una inmersión científica de 5 días en el Space Center de la NASA, en Houston, Texas”, agregó López.

Jóvenes apasionadas por la ciencia se esfuerzan cada día para cumplir sus sueños

La primera historia es acerca de Abigail Monge, una joven que al escucharla hablar transmite tal pasión por las ciencias y la tecnología, que logra que la persona que le está prestando atención viva en primera persona cada una de sus palabras.

Esta joven de tan solo 15 años y estudiante del Colegio Científico de San Ramón cuenta con muchas habilidades entre ellas es medallista de plata y bronce en Juegos Nacionales, ha participado en el Mundial Escolar de Ajedrez de Panamá y le gusta el arte. Además, sus intereses abarcan la astronomía y la astronáutica. Su sueño es estudiar un posgrado en Ingeniería aeroespacial.

Por su parte, Emlily Roxana Vega Badilla, de 14 años y estudiante del CTP Bolívar de Los Ángeles, en Grecia es una joven entusiasta y de voz dulce que siempre pensó en estudiar para ser profesora de ciencias y ser médica; pero, que actualmente le gustaría ser ingeniería en biomedicina, gracias a la experiencia que tuvo con el Programa Ella es Astronauta.

La experiencia de ambas con el programa “Ella es astronauta con inmersión académica”, se dio porque en Edunámica les comentaron de esta iniciativa de la Fundación She is, la cual estaba buscando jóvenes en el país para brindarles a posibilidad estar por 5 días, en las instalaciones de Space Center de la NASA, y que vivieran una experiencia única en uno de los centros de operaciones espaciales más importantes del mundo.

Ambas comentan que el encargado de proyectos de Edunámica, les habló de esta posibilidad de participar, les hizo llegar el enlace con un formulario a llenar y les motivo a enviarlo.

Las jóvenes lo llenaron y lo enviaron con la ilusión de ser seleccionadas. Unos días después, la Fundación She is las contactaron para avisarles que habían pasado a la siguiente fase que era de entrevista. Cada una atendió su entrevista de manera individual, y donde les preguntaron qué les

gustaría estudiar a futuro, qué materiales les gusta más, por qué les gusta las ciencias y otras más.

Días más tarde, en el caso particular de Abigail, la llamaron de Edunámica para citarla para comentar de un proyecto en que ella estaba involucrada. Abigail cuentó que ella preparó el material para asistir a la reunión; pero, cuando llegó le dijeron que le tenían una sorpresa y era una llamada vía Zoom por parte la Fundación, donde le anunciaron que había sido seleccionada para ser parte del programa.

“En aquel momento, no sabía que hacer, estaba muy emocionada de poder viajar y vivir una experiencia tan linda. Me sentí muy orgullosa de mí; y esto me impulsó a querer seguir por más”, comentó Abigail.

Emily cuenta que recibió varias llamadas de un número que no conocía, por lo que no atendió; y cuando llegó a la casa le comentó a su mamá. Al recibir una nueva llamada de ese número desconocido su mamá la atendió, y en está llamada le estaban informando que Emily había sido seleccionada, pero que no podía decirle nada, ya que querían hacerle una sorpresa. A los días, recibió una llamada por zoom, donde dos personas con uniforme de astronauta le daban la bienvenida al programa.

Como parte del programa, ambas chicas recibueron clases virtuales en distintas áreas del conocimiento durante 4 meses, con jornadas de 2 a 4 horas de manera diarias. Esto, para prepararlas para su visita a la NASA.

En el mes de diciembre del 2022, ambas chicas junto con 14 más del país tomaron un vuelo a la 1: 30 a.m. rubo a Houston, Texas, para vivir una de las experiencias más importantes de sus vidas, y que marcó un antes y un después en ambas.

Durante cincos días estudiaron, aprendieron y aplicaron el conocimiento de los 4 meses de preparación previa, donde trabajaron en áreas como la robótica, cohetería, codificación, elaboración de un menú para astronautas, hábitat lunar y escudo térmico.

Estas actividades, les permitió no solo interactuar con personas de otras partes del mundo, sino a desenvolverse en un lugar distinto, a aprender a comunicarse de la mejor manera, a trabajar más

eficiente y en equipo y tener una perspectiva distinta de la vida.

Emily menciona que está experiencia no solo le dejó nuevo conocimiento y conocer de otras culturas, sino a vencer miedos y superarlos. Recalcó que lo primero fue por aprender a estar largo de mi familiar y a dormir sola por primera vez.

Ambas jóvenes coinciden en que, para alcanzar un sueño, las personas se deben esforzar, trabajar, estudiar, sacrificarse, luchar y vencer miedos. Consideran que estas oportunidades les abren la puerta a más chicas como ellas a tener un contacto real con profesionales en el campo de la ciencia y tecnología, y poder adquirir conocimiento de ellos; y permite abrir el camino para muchas otras niñas y jóvenes que como ellas desean estudiar y tener un espacio en el mundo de las ciencias y tecnología.