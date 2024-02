Mujeres costarricenses podrán aprender computación en la nube y certificarse de forma gratuita

•El periodo para concursar estará abierto hasta el próximo 10 de marzo.

Mil mujeres costarricenses podrán capacitarse gratuitamente, en temas relacionados con servicios en La Nube y obtener una certificación internacional que les abrirá las puertas a uno de los campos tecnológicos de mayor crecimiento y demanda en el mercado laboral.



Se trata del programa de formación profesional “Women in Cloud” (WinC) o Mujeres en la Nube, el cual se desarrolla gracias a la colaboración entre la Fundación CRUSA y CINDE, mediante la plataforma digital Future Up (www.futureup.com) como un paso más en el camino hacia la equidad de género en el ámbito tecnológico y laboral. Dicho programa cuenta con el respaldo de aliados como la startup internacional Forte, Rosetta Stone, ACCENTURE, Amazon y edX.



La convocatoria está abierta para todas las mujeres de 18 a 35 años en cualquier región del país, quienes tendrán tiempo para postularse hasta el próximo 3 de marzo.



“En la Fundación CRUSA creemos que la construcción de la Costa Rica soñada, más próspera, más sostenible e inclusiva debe de promover el talento humano para generar empleos de calidad y que estén alineados a las áreas STEAM. Sin duda, WinC permitirá que muchas mujeres puedan capacitarse no sólo en un sector de gran demanda, sino, que aprenderán sobre habilidades blandas y el inglés, piezas fundamentales para la empleabilidad hoy en día”, recalcó Flora Montealegre, directora ejecutiva de CRUSA.



El programa WinC ofrece una variedad de cursos con una amplia gama de contenidos, que abarcan desde conocimientos técnicos en computación en la nube para obtener una certificación internacional, hasta habilidades socioemocionales y mentorías a cargo de mujeres profesionales. Además, se brindará un refuerzo en el idioma inglés, lo que aumenta aún más las competencias y oportunidades para las participantes.



“Desde hace varios años, en CINDE hemos abogado por la inclusión y una mayor participación de las mujeres en el desarrollo de habilidades STEAM; esta es una oportunidad que sabemos podrá contribuir a reducir brechas y a acercar a más mujeres a opciones de trabajo formales y de altísima demanda laboral. La adopción del cloud computing es una tendencia emergente porque pasa a ser el motor del crecimiento de los ingresos y la eficiencia de las empresas”, dijo Vanessa Gibson, directora de Clima de Inversión de CINDE.



Además, Gibson agregó: «Datos del Foro Económico Mundial, señalan que uno de cada tres nuevos puestos que se crean son en tecnología y como país tenemos el reto de incluir a más mujeres con este tipo habilidades, en una economía que es cada vez más digital. De la mano CRUSA aportaremos una formación integral que pasa por el conocimiento técnico, el manejo de idioma inglés, el desarrollo de habilidades esenciales y un acompañamiento de transición al empleo”.



La iniciativa se diseñó para equipar a los participantes con las habilidades necesarias para destacar en los empleos del mañana, se realizará de forma virtual. Las clases se programarán según la disponibilidad de los participantes, lo que les permitirá cubrir los contenidos y completar tareas específicas de manera eficiente.





Requisitos



El plazo para aplicar a estas mil oportunidades de formación vence el próximo 10 de marzo.



Las interesadas deberán contar con secundaria completa, disponer de un equipo básico de computación para las sesiones virtuales y los trabajos propios del curso, además de un servicio estable de Internet. Se requiere invertir alrededor de 12 horas semanales, de lunes a viernes, con sesiones de mentoría y fases de trabajo con tiempo determinado.



Además, es indispensable realizar una prueba de inglés.



Para más información puede visitar este enlace o bien, enviar sus consultas al correo electrónico talentonacional@cinde.org. También puede obtener más información en las redes sociales de CINDE y CRUSA.