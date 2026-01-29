MSC, uno de los cruceros más emblemátiocs a nivel global llega a Puntarenas, Costa Rica

Como parte de esta primera visita, se realizó un acto protocolario de intercambio de placas.

Por Revista Summa

El Muelle de Puntarenas vivió la mañana de ayer, un momento histórico con la llegada, por primera vez, del MSC Magnifica,

uno de los cruceros más grandes y emblemáticos de la flota de MSC Cruceros, como parte de una travesía intercontinental que va alrededor del mundo, que conecta Europa con América del Norte.

Con una eslora de 299.8 metros, el MSC Magnifica arribó a las 8:00 a.m., con 2.187 pasajeros y más de mil tripulantes a bordo, quienes disfrutan de la oferta turística y cultural de Puntarenas y sus alrededores.

La escala en Puntarenas forma parte de una ruta internacional de largo alcance, que inició el 5 de enero en Génova, Italia, y finalizará el 16 de mayo nuevamente a Italia. Durante este recorrido, el MSC Magnifica ha visitado puertos de Francia, España, Portugal, Barbados, Granada, Curazao, Cartagena (Colombia), y Puerto Limón (Costa Rica), destacando a Costa Rica como un punto estratégico dentro de los itinerarios de cruceros de clase mundial, es el primer puerto en el Océano Pacifico que visitan.

Como parte de esta primera visita, se realizó un acto protocolario de intercambio de placas, con la participación el presidente ejecutivo, el Gerente General, el Administrador del Muelle de Puntarenas, el Capitán del MSC Magnifica y representantes del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

“El arribo por primera vez del MSC Magnifica al Muelle de Puntarenas confirma la confianza de las grandes navieras internacionales en nuestra infraestructura portuaria y en el potencial turístico del país. Este tipo de escalas fortalece la economía local, dinamiza el comercio y posiciona a Puntarenas y a Costa Rica como destinos competitivos dentro de las principales rutas de cruceros a nivel mundial”, destacó el presidente ejecutivo.

El crucero MSC Magnifica partió a las 8:00 de la noche.

La llegada de este crucero reafirma los esfuerzos institucionales por consolidar al Muelle de Puntarenas como un puerto estratégico para el turismo marítimo, generando oportunidades para la región y el país.