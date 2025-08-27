Movate celebra 12 años en Costa Rica con expansión de centro de última generación

Compañía proyecta sumar 300 puestos de trabajo para finales de 2025.

Por Revista Summa

Movate, líder mundial en tecnología digital y servicios de tecnologías de la información (TI), anunció hoy la apertura de un nuevo centro de última generación en el campus Ultrapark-LAG, en Heredia, Costa Rica, en el marco de la celebración de sus 12 años de operaciones en el país. Esta nueva inversión generará 300 empleos especializados antes de finalizar 2025. La decisión refuerza el papel estratégico de Costa Rica como centro de crecimiento para las operaciones de Movate en las Américas y fortalecerá su capacidad para ofrecer soluciones transformadoras lideradas por inteligencia artificial (IA) a clientes en todo el mundo.

Al igual que los demás centros de Movate, la nueva operación aprovechará el amplio talento humano de Costa Rica, su sólida infraestructura y su favorable zona horaria para operaciones globales. Con una extensión de más de 8,000 m2, las instalaciones de Movate en el campus de Ultrapark-LAG cuentan con oficinas modernas y laboratorios avanzados de capacitación, que brindan a los “Movators” el ambiente y las herramientas necesarias para colaborar de manera efectiva y generar resultados medibles para los clientes. Este centro funcionará como un hub nearshore para empresas globales, ofreciendo servicios avanzados de aceleración de ingresos impulsados por inteligencia artificial y soporte multilingüe en inglés, español, portugués, francés y alemán. Asimismo, impulsará la innovación en áreas como ventas potenciadas por IA autónoma, analítica predictiva y optimización del “viaje” del cliente”.

A lo largo de los años, Movate ha expandido de forma continua sus operaciones en Costa Rica, y solo en 2024, aumentó su fuerza laboral en un 40%. En el presente, la compañía emplea a más de 1.500 profesionales en el país y espera cerrar el año con 1.800 colaboradores. Esta nueva inversión refleja el compromiso de Movate con la comunidad local mediante la generación de oportunidades laborales, el fomento del talento digital y la contribución a la economía de la innovación en el país.

Sunil Mittal, CEO de Movate, afirmó: “Costa Rica ha sido una piedra fundamental de nuestro recorrido por más de una década, y esta expansión refleja nuestra confianza en el potencial de la región y nuestro compromiso con las comunidades locales, al mismo tiempo que garantizamos un soporte de clase mundial para nuestros clientes a nivel global. Este nuevo centro no solo representa una inversión en las personas, la innovación y el futuro de nuestra industria, sino que también se convierte en un “hub” para potenciar capacidades impulsadas por inteligencia artificial. Al integrar la IA en el corazón de nuestras operaciones, fortalecemos nuestra capacidad de escalar soluciones transformadoras, acelerar la adopción digital y ofrecer experiencias hiperpersonalizadas y predictivas a empresas globales. Agradecemos profundamente el apoyo del gobierno e instituciones de Costa Rica que han hecho posible este crecimiento”.

Por su parte, Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, apuntó: “la expansión de Movate y la creación de 300 nuevos empleos especializados en Costa Rica ratifican la confianza de las empresas globales en nuestro talento humano, nuestra estabilidad y nuestro compromiso con la innovación. Esta nueva inversión fortalece nuestro posicionamiento como hub digital y tecnológico en la región, y refleja cómo Costa Rica sigue atrayendo inversión de calidad, de diversos orígenes, que impulsa el crecimiento económico sostenible y genera oportunidades para nuestra gente”.

“Costa Rica es reconocida globalmente por su talento humano, y esa es la razón por la cual empresas como Movate siguen apostando por nuestro país. La complejidad de los procesos que hoy se desarrollan desde nuestro territorio -con servicios especializados, soporte multilingüe e innovación con inteligencia artificial- evidencia que avanzamos hacia cadenas de valor cada vez más sofisticadas. Si bien continuamos trabajando para seguir generando y ampliando las capacidades de las personas, los resultados confirman que Costa Rica es un referente en atracción de inversión extranjera directa gracias a su gente”, agregó Laura López, gerente general de PROCOMER.

Además, Martin Jensen, director de Enterprise Product Services en Movate Costa Rica, comentó: “esta expansión refleja nuestro compromiso de fortalecer las capacidades de servicios nearshore de tecnologías de la información (TI) y experiencia del cliente, con soluciones diferenciadas impulsadas por inteligencia artificial (AI) y guiadas por el talento humano, que generan resultados de negocio medibles para clientes globales. Al combinar la inteligencia artificial de vanguardia con la empatía y la experiencia de nuestra gente, estamos en una posición única para innovar de forma más ágil y con mayor flexibilidad, así como entregar experiencias de clase mundial. Este paso refuerza nuestra capacidad de ayudar a las empresas a descubrir nuevas oportunidades de crecimiento, optimizar sus operaciones y mantenerse a la vanguardia en un mundo cada vez más impulsado por la IA”.

Costa Rica sigue siendo un pilar clave en la estrategia global de Movate, ofreciendo una combinación única de estabilidad democrática, infraestructura de clase mundial y una fuerza laboral altamente calificada y multilingüe. Quienes deseen explorar oportunidades profesionales en Movate Costa Rica pueden visitar: www.movate.com/careers-at-movate-costa-rica.