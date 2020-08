Motorola one fusion llega al mercado de Centroamérica

El nuevo smartphone de la tecnológica llega a Costa Rica y se alista para entrar al mercado guatemalteco.

Por Revista Summa

Con fotos más nítidas y luminosas desde cualquier ángulo gracias a un sistema de cámara de alta resolución; una experiencia de entretenimiento optimizada con una pantalla completamente inmersiva que se extiende de borde a borde, y rendimiento inteligente y energéticamente eficiente con batería de duración llega a Costa Rica el nuevo motorola one fusion llega a Costa Rica, tras un mes de su lanzamiento global.

El nuevo smartphone permite a los usuarios disfrutar de una perfecta combinación de tecnologías de vanguardia, al alcance de todo el mundo.

48 megapíxeles y más de 48 horas de pura potencia con el motorola one fusion

El sensor de 48MP5 incluye funciones y características avanzadas, como tecnología Quad Pixel, para fotos más nítidas y luminosas desde cualquier ángulo independientemente de las condiciones de iluminación. Captura hasta cuatro veces más de la escena por cuadro gracias a una lente de ángulo ultra-amplio de 118º. Además, te permite acercarte hasta cinco veces más a tu objetivo respecto de un sensor común, con la cámara especial Macro Vision. Y haz que un momento habitual se vea extraordinario con el sensor de profundidad, que te permite transformar tus fotos fácilmente en retratos con un increíble efecto de fondo borroso.

Obtén más de dos días de pura potencia sin tener que preocuparte por tener que recargar gracias a la batería de 5000 mAh con la que viene equipado el smartphone. Trabaja o disfruta de lo que más te gusta… o simplemente relájate sabiendo que tienes días de autonomía en standby.

Pensado para optimizar y mejorar la capacidad de IA, el procesador octa-core Qualcomm® Snapdragon™ 710 aporta un rendimiento ultrarrápido y energéticamente eficiente. Sea para sacar fotos o combatir a tus enemigos en un juego online, verás y notarás la diferencia del funcionamiento multitareas y la posibilidad de alternar fácilmente entre distintas aplicaciones. Y para mejorar aún más la experiencia, cuenta con 128 GB de memoria interna expandible.

Ve más de lo que más te gusta en la pantalla Max Vision HD+ de 6,5″. Disfruta de imágenes sorprendentemente coloridas y de una óptima relación pantalla-estructura que hace que cualquier foto, juego, programa o película se vea genial.

“Estamos muy orgullosos de nuestra estrecha colaboración e integración con los servicios de Google. El motorola one fusion cuenta con un botón Google Assistant especial en uno de los lados del teléfono. Tu propio ayudante siempre a mano. Con un simple toque y comando de voz, obtienes las respuestas y la información que necesitas”, de acuerdo con la representantes de la compañía tecnológica.

Este nuevo smartphone continúa con el compromiso de ofrecer al consumidor la versión más pura del sistema operativo Android. Sin componentes de software superfluos ni aplicaciones duplicadas; simplemente Android 10™ en su versión más pura que sabemos que tanto les gusta a los consumidores. Y para mejorar aún más tu experiencia, el motorola one fusion viene con My UX, que incluye las experiencias Moto que a nuestros clientes tanto les gustan y múltiples funciones y características personalizables nuevas. My UX permite a los usuarios llevar la música, los videos y los juegos al siguiente nivel con ajustes personalizados y controles avanzados. Pueden crear su propia temática eligiendo fuentes, colores, formas de íconos y animaciones para lector de huellas digitales para hacer de su teléfono un dispositivo verdaderamente personalizado.

Disponibilidad y precio

El motorola one fusion ya se puede conseguir en Costa Rica en dos colores: azul océano yesmeralda. Disponible a través de las principales cadenas del país y sus tiendas oficiales en línea a partir de ₡129,900.