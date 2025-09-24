Moody’s Ratings mejora la calificación de Costa Rica a Ba2

La calificadora cambia la perspectiva de positiva a estable.

Por Revista Summa

Moody’s Ratings (Moody’s) ha mejorado hoy las calificaciones de emisor en moneda local y extranjera a largo plazo, así como la deuda no garantizada en moneda extranjera del Gobierno de Costa Rica, de Ba3 a Ba2. La perspectiva ha sido modificada de positiva a estable.

La mejora refleja nuestra opinión de que las perspectivas para los indicadores fiscales y de deuda del soberano han mejorado significativamente, respaldadas por avances continuos en el establecimiento de un historial de disciplina fiscal junto con un sólido crecimiento económico. El cumplimiento del gobierno con los techos de gasto y la gestión proactiva de políticas han acelerado la reducción de la carga de deuda, incluso cuando el país se acerca a las elecciones generales de febrero de 2026. Además, la asequibilidad de la deuda mejorará gradualmente, ya que los pagos de intereses del gobierno han comenzado a disminuir incluso en términos nominales, lo que refuerza la fortaleza fiscal del soberano.

La perspectiva estable refleja un equilibrio entre los riesgos al alza y a la baja para la calificación Ba2 de Costa Rica. El soberano está avanzando en el fortalecimiento de las instituciones y la gobernanza, respaldado por una mejor gestión de la deuda y la liquidez, y el cumplimiento continuo de las reglas fiscales incorporadas en el marco fiscal de mediano plazo. Esperamos que el crecimiento económico robusto, aunque más lento, continúe apoyando la disminución de la carga de deuda del gobierno. Sin embargo, la base tributaria aún baja de Costa Rica ha visto beneficios limitados del sólido crecimiento económico, y a medida que los impulsores externos del crecimiento disminuyen debido al impacto de los aranceles globales en la demanda externa, la actividad económica en Costa Rica estará sujeta a riesgos a la baja. Si la actividad económica se desacelera más de lo previsto, esto podría tener un impacto negativo en el crecimiento de los ingresos del gobierno, lo que plantearía desafíos para la trayectoria de consolidación fiscal delineada en el marco fiscal de mediano plazo. Además, el fracaso de la Asamblea Legislativa para aprobar financiamiento en mercados externos, o la aprobación continua de nuevas exenciones fiscales, complicaría aún más los esfuerzos de consolidación fiscal y aumentaría los riesgos de financiamiento.

Los techos país en moneda local y extranjera de Costa Rica han sido elevados de Baa2 a Baa1 y de Ba1 a Baa3, respectivamente. La diferencia de cuatro escalones entre el techo en moneda local y la calificación soberana refleja una intervención gubernamental limitada en la economía, alta previsibilidad y confiabilidad de las instituciones, bajo riesgo político en general y desequilibrios externos relativamente contenidos. El techo en moneda extranjera Baa3, dos escalones por debajo del techo en moneda local, refleja el nivel moderado de endeudamiento externo de la economía, una cuenta de capital abierta y un bajo nivel de efectividad de las políticas.