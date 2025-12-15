Mondelēz anuncia a Alejandro Moya como el nuevo director de Centroamérica y el Caribe

Alejandro Moya ha acumulado más de 30 años de experiencia al impulsar iniciativas estratégicas de mercadeo y crecimiento empresarial.

Por Revista Summa

Mondelēz Internacional, compañía detrás de un portafolio de marcas como Oreo, Club Social, Ritz, Trident, Halls, Milka y Cadbury, entre otras, anuncia que Alejandro Moya, asume la dirección de las operaciones de Centroamérica y el Caribe.

“Mi estilo de liderazgo parte de una confianza auténtica en las personas, brindándoles autonomía para actuar dentro de un marco claro y promoviendo siempre una comunicación honesta y transparente. Asumir esta posición es un privilegio y, al mismo tiempo, una oportunidad para seguir fortaleciendo la reputación de la compañía en la región y garantizar que su crecimiento continúe de manera sostenible”, afirmó Moya.

Entre 1995 y 2000, Alejandro Moya se desempeñó como gerente de Ventas en Philip Morris International, un rol que fortaleció su visión comercial y su enfoque orientado a resultados.

A lo largo de su carrera, ha acumulado más de 30 años de experiencia al impulsar iniciativas estratégicas de mercadeo y crecimiento empresarial. Su liderazgo se ha consolidado a partir de una sólida trayectoria en planificación estratégica y en el desarrollo de estrategias de mercadeo, además de ocupar posiciones como Market Head de Nestlé para la región Anglo-Dutch del Caribe, country Manager en Nicaragua y director Comercial de Malher en Guatemala.

Mondelēz asegura que su crecimiento esté alineado con la sostenibilidad, respondiendo siempre a las necesidades de los consumidores y a la dinámica del mercado en la región.

Con este nombramiento, la compañía continúa posicionándose como una empresa sólida cuyos ingresos totales alcanzaron los USD 1.238 millones en Latinoamérica durante el tercer trimestre de 2025, lo que representó un crecimiento orgánico del 4.7%.